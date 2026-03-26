VOLUME

Prime applicazioni dopo la riforma Cartabia e il decreto correttivoLa guida più completa e aggiornata al giudizio di Cassazione dopo la riforma Cartabia.La riforma Cartabia e il decreto correttivo hanno trasformato in profondità il giudizio di legittimità, incidendo su funzioni, strumenti e tecniche difensive davanti alla Corte di Cassazione.Questo volume di 634 pagine, curato da Alessandro Fabbi e Bruno Tassone, offre un’analisi sistematica e operativa delle nuove regole, con particolare attenzione alle prime applicazioni giurisprudenziali.Un’opera corale, realizzata da consiglieri di Cassazione, professori universitari e avvocati cassazionisti, pensata per chi opera quotidianamente nel contenzioso di ultima istanza. A chi è rivolto Avvocati e cassazionisti Magistrati Studiosi e ricercatori di diritto processuale civile Professionisti che si confrontano con il giudizio di legittimità Cosa trovi nel volume Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione (art. 363-bis c.p.c.) I motivi di ricorso e la loro corretta impostazione I regolamenti di giurisdizione e di competenza Il ricorso straordinario in Cassazione Il ricorso per motivi di giurisdizione ex art. 111, co. 8, Cost. La revocazione per contrarietà alla CEDU Il nuovo procedimento davanti alla Corte di Cassazione Il procedimento per la decisione accelerata Focus dedicati ai ricorsi in materia tributaria e lavoristica Quali problemi risolve Comprendere come è cambiato davvero il giudizio di Cassazione dopo la riforma Applicare correttamente le nuove norme processuali alla pratica quotidiana Ridurre il rischio di inammissibilità e improcedibilità del ricorso Orientarsi tra novità legislative e giurisprudenza consolidata Perché è un volume unico Analizza sia gli istituti tradizionali sia le innovazioni più recenti Approccio pratico-operativo, senza rinunciare al rigore scientifico Costante confronto tra normativa, giurisprudenza pregressa e prime applicazioni Aggiornato al D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo Cartabia) Dati essenziali Pagine: 634 Curatori: Alessandro Fabbi – Bruno Tassone Editore: Maggioli Editore Il riferimento indispensabile per affrontare il giudizio di Cassazione dopo la riforma Cartabia.Acquistalo ora e lavora con uno strumento davvero allineato alla prassi attuale della Suprema Corte.

Alessandro Fabbi e Bruno Tassone | Maggioli Editore 2026