Concorso Cancellieri, oggi partono gli orali

Ci siamo: partono oggi, mercoledì 30 agosto, le prove orali dell’importantissimo Concorso Cancellieri 2017 per la selezione di 800 Assistenti giudiziari, area funzionale seconda, fascia economica F2. I 5.900 candidati che hanno passato gli scritti dovranno quindi finalmente sostenere a Roma, da oggi fino al 18 ottobre, gli esami finali del Concorso. Cominciano stamattina, alle ore 8:30, gli aspiranti Assistenti giudiziari il cui cognome inizia con la lettera “K”. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Il calendario degli esami orali

Dopo le prove scritte del 26, 27 e 28 giugno, dunque, il Concorso Cancellieri 2017 arriva al giro di boa definitivo. Le selezioni per gli 800 posti a tempo indeterminato da Assistente giudiziario avranno luogo a Roma, presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia e dell’amministrazione penitenziaria, in via di Brava n. 99.

Come accennato, dato il gran numero di candidati ammessi alle prove gli esami orali si protrarranno per quasi due mesi, fino a mercoledì 18 ottobre. Il calendario non sarà del tutto regolare, ma generalmente sono previste una sessione alle 8:30 ogni lunedì e due sessioni (8:30 e 14:30) dal martedì al giovedì. Affronteranno gli orali oggi tutti i candidati da Klun Jacopo a Leombroni Raffaella e da Leonardis Annarita a Longobardi Barbara.

Per maggiori informazioni, è possibile leggere il calendario ufficiale aggiornato sul sito internet della Gazzetta Ufficiale.

Come si svolgono gli esami orali?

Le prove orali del Concorso Cancellieri, come confermato dal Ministero della Giustizia, avranno ad oggetto le stesse materie degli scritti, nonché elementi di ordinamento giudiziario, elementi di servizi di cancelleria e nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione. Ricordiamo che gli esami scritti vertevano sul diritto processuale civile e sul diritto processuale penale.

In sede di esame orale il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza della lingua straniera (a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) e quella delle principali e più diffuse apparecchiature informatiche. Supereranno il colloquio gli aspiranti cancellieri che otterranno un punteggio non inferiore a 21 su 30.

La valutazione aggiuntiva dei titoli

Punteggio che, comunque, terrà anche conto dei titoli posseduti dai vari candidati.

Dopo la conclusione degli orali, infatti, la commissione assegnerà dei punti aggiuntivi a tutti gli aspiranti cancellieri che hanno svolto il periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo (6 punti), lo stage presso gli uffici giudiziari o il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo (1 punto a testa). I punteggi aggiuntivi permettono di incrementare la votazione di base ottenuta con l’esame ma, ricordiamo, non sono tra loro cumulabili.

Ultime raccomandazioni per gli esami orali

Ricordiamo a tutti i candidati che dovranno sostenere nei prossimi giorni le prove scritte che, per accedere ai locali dove si svolgono gli esami orali, è necessario presentarsi muniti del documento di riconoscimento (come la carta d’identità, la patente con fotografia o il passaporto) e della ricevuta di convocazione al colloquio. Quest’ultima è disponibile nell’area personale accessibile online a ciascun candidato mediante l’utilizzo delle proprie credenziali: prima dell’esame deve essere stampata e portata con sé.

Per tutte le ultime informazioni sul Concorso Cancellieri aggiornate in tempo reale, continuate a seguire la rivista online di Diritto.it.