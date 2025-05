Concorso Camera dei Deputati 2025: bando per 65 Segretari Parlamentari

FORMATO CARTACEO

Il volume è un ottimo strumento per la preparazione alla prova preselettiva del Concorso indetto dalla Camera dei Deputati per 65 Segretari Parlamentari.Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste durante la prova, ovvero:- Costituzione;- Regolamento della Camera dei Deputati;- Informatica;- Lingua Inglese. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche:- Tutor digitale come supporto di studio, ripasso e simulazioni di quiz. Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

