Scade oggi, 27 gennaio 2026 alle ore 12.00, il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto dalla Banca d’Italia per 160 assunzioni a tempo indeterminato presso l’Amministrazione centrale e la rete territoriale dell’Istituto .

La procedura concorsuale è rivolta a candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica, laurea triennale o diploma, a seconda del profilo professionale, e rappresenta una delle principali occasioni di accesso al lavoro pubblico qualificato nel settore bancario-istituzionale.