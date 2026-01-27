Categorie principali
Concorso Banca d’Italia 2026: 160 posti, domande in scadenza oggi

Concorso Banca d’Italia 2026: 160 assunzioni tra Esperti, Assistenti e Vice assistenti. Domande online entro oggi 27 gennaio.

Redazione 27/01/26
Scade oggi, 27 gennaio 2026 alle ore 12.00, il termine per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico indetto dalla Banca d’Italia per 160 assunzioni a tempo indeterminato presso l’Amministrazione centrale e la rete territoriale dell’Istituto .
La procedura concorsuale è rivolta a candidati in possesso di laurea magistrale o specialistica, laurea triennale o diploma, a seconda del profilo professionale, e rappresenta una delle principali occasioni di accesso al lavoro pubblico qualificato nel settore bancario-istituzionale.

Indice

1. I profili messi a concorso e la distribuzione territoriale


Il bando prevede il reclutamento di personale suddiviso in tre profili professionali:

  • 45 Esperti con orientamento nelle discipline economiche, destinati sia all’Amministrazione centrale (Roma) sia alla rete territoriale, con assegnazioni distribuite tra Area Nord e Area Centro, Sud e Isole .
    Gli Esperti saranno impiegati prevalentemente in attività di vigilanza sugli intermediari, tutela della clientela, prevenzione del riciclaggio, analisi economico-finanziaria e supporto progettuale in ambito nazionale e internazionale .
  • 45 Assistenti con orientamento nelle discipline economiche, assegnati in parte all’Amministrazione centrale e in parte alle Filiali della rete territoriale .
    Le mansioni riguarderanno attività di supporto operativo e amministrativo alle strutture e ai progetti dell’Istituto .
  • 70 Vice assistenti, destinati sia alla sede centrale sia alle Filiali territoriali .
    Il profilo è caratterizzato dallo svolgimento di mansioni esecutive, in particolare nell’ambito delle attività amministrative, dei servizi all’utenza e del trattamento del contante .

2. Requisiti di accesso: titoli di studio richiesti


L’accesso ai singoli concorsi è subordinato al possesso dei seguenti titoli:

  • Esperti: laurea magistrale/specialistica (o vecchio ordinamento) in ambito economico-politico, con votazione minima di 105/110;
  • Assistenti: laurea triennale in discipline economiche o politiche;
  • Vice assistenti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale .

È ammessa la partecipazione con titoli di studio conseguiti all’estero, purché riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente.

3. Prove d’esame e selezione


La selezione avviene per esami, con modalità differenziate in base al profilo:

  • per Esperti e Assistenti è prevista un’eventuale preselezione a quiz (60 quesiti logico-deduttivi) al superamento di determinate soglie di candidature, seguita da prova scritta a risposta sintetica e prova orale, entrambe comprensive di una verifica della conoscenza della lingua inglese ;
  • per i Vice assistenti la prova scritta consiste in un test a risposta multipla su elementi di diritto, economia, matematica e statistica, seguito da prova orale con colloquio sulle materie e verifica delle competenze informatiche e linguistiche .

Le graduatorie finali saranno utilizzabili dalla Banca d’Italia fino a tre anni dalla loro approvazione .

4. Come presentare la domanda: scadenza oggi alle ore 12


La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, tramite l’applicazione disponibile sul sito ufficiale della Banca d’Italia, entro le ore 12.00 di oggi, 27 gennaio 2026.
È richiesto il possesso di un indirizzo PEC ed è possibile partecipare a un solo concorso tra quelli banditi .

