Concorso Agenzia delle Entrate 350 funzionari giuridico-tributari: il bando

L'Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di 350 funzionari giuridico-tributari, figure centrali nelle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale. Il bando è disponibile in PDF nel box allegati. Il concorso, pubblicato ad aprile 2025, offre un'opportunità concreta per giuristi con una formazione solida in diritto tributario e amministrativo, interessati a un impiego altamente qualificato e stabile presso la Pubblica Amministrazione.

1. In cosa consiste il concorso

Il concorso è finalizzato al potenziamento delle strutture che si occupano della gestione dei contribuenti di grandi dimensioni, in particolare di quelli che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo. I candidati selezionati avranno il compito di verificare i presupposti per l’accesso al regime, di analizzare e valutare i sistemi di controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework) adottati dai contribuenti e di monitorarne nel tempo l’efficacia. In tale ambito, i funzionari dovranno coordinare l’attività di risk analysis, definire indirizzi operativi per le strutture regionali dell’Agenzia, gestire strumenti di interlocuzione preventiva come interpelli e comunicazioni di rischio e curare, inoltre, i rapporti con soggetti esteri nell’ambito della cooperazione rafforzata e del progetto ICAP.

Volume consigliato per la preparazione FORMATO CARTACEO Concorso Agenzia delle Entrate 350 Funzionari giuridico tributari (Fiscalità internazionale) Il manuale è un ottimo strumento di studio e supporto per la preparazione alla prova del concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per 350 Funzionari giuridico-tributari da impiegare nelle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie che saranno richieste, ovvero:- Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;- Diritto civile e commerciale;- Diritto amministrativo;- Contabilità aziendale;- Elementi di diritto penale (con riferimento ai reati tributari). Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni in fondo al libro, sono disponibili anche:- sezione di quiz di lingua inglese,- sezione dedicata all’informatica,- Tutor digitale come supporto per ripasso, simulazioni quiz. Luigi Tramontano, Nicola Napolitano | Maggioli Editore 2025 42.75 € Scopri di più

2. I requisiti di concorso

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di: Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 – 22/S), Scienze dell’economia (LM-56 – 64/S), Scienze economico-aziendali (LM-77 – 84/S) o Teoria e tecniche della normazione (102/S);

in Giurisprudenza (LMG/01 – 22/S), Scienze dell’economia (LM-56 – 64/S), Scienze economico-aziendali (LM-77 – 84/S) o Teoria e tecniche della normazione (102/S); Cittadinanza italiana , godimento dei diritti civili e politici;

, godimento dei diritti civili e politici; Regolare posizione rispetto agli obblighi militari ;

; Idoneità fisica all’impiego. Sono escluse le persone condannate per reati incompatibili con il ruolo o destituite da pubbliche amministrazioni. È possibile partecipare anche con titoli di studio esteri, purché riconosciuti o in corso di riconoscimento.

3. Come iscriversi al concorso

La domanda va presentata online sul portale inPA.gov.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Per accedere è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS e disporre di una PEC personale.

È previsto il versamento di un contributo di 10 euro, rimborsabile in caso di partecipazione alla prova scritta. Tutte le dichiarazioni richieste (titolo di studio, cittadinanza, eventuali categorie riservatarie o richieste per DSA/disabilità) devono essere inserite nel format elettronico previsto. Non sono ammesse modalità alternative di candidatura.

4. Come prepararsi al concorso

5. Le prove del concorso

Il concorso prevede un’unica prova scritta, strutturata in due parti: Quesiti a risposta multipla su:

su: Diritto tributario e teoria dell’imposta;



Diritto civile e commerciale;



Diritto amministrativo;



Contabilità aziendale;



Diritto penale, con focus sui reati tributari.

Quesiti in lingua inglese, relativi alla risoluzione di casi pratici di natura fiscale e tributaria. Durante la prova verrà anche accertata la conoscenza informatica di base. La valutazione è in trentesimi e la prova si considera superata con almeno 21/30. La data della prova sarà pubblicata il 23 giugno 2025 sul sito dell’Agenzia e su inPA con valore di notifica.

6. Le figure ricercate

Il concorso è rivolto a professionisti con elevata specializzazione tributaria, con particolare riguardo a: Competenze in controllo del rischio fiscale e fiscalità internazionale;

e fiscalità internazionale; Capacità di lavorare in autonomia e in team multidisciplinari;

e in team multidisciplinari; Conoscenza avanzata della lingua inglese , indispensabile per la gestione di contesti internazionali;

, indispensabile per la gestione di contesti internazionali; Abilità in problem solving, organizzazione del lavoro, comunicazione e flessibilità operativa. Il ruolo richiede inoltre la gestione di interlocuzioni strategiche, anche con imprese multinazionali, nell’ottica di una pubblica amministrazione moderna e orientata alla compliance.

7. Contratto, sede, retribuzione e periodo di prova

Gli idonei saranno inseriti a tempo indeterminato con contratto CCNL Funzioni Centrali – Agenzie Fiscali, nell’Area Funzionari, con differenziale iniziale “D0”. È previsto un vincolo di permanenza di almeno 5 anni nella sede di prima assegnazione.

La retribuzione iniziale sarà di uno stipendio netto mensile di circa 1.600 euro, e di uno stipendio lordo annuo di 27.709 euro, comprensivo di tredicesima.

Questo trattamento può crescere nel tempo grazie a progressioni economiche previste dal contratto collettivo, basate su differenziali stipendiali. I neoassunti saranno sottoposti a un periodo di prova di 4 mesi, durante il quale saranno valutati per qualità e accuratezza dell’elaborazione dei compiti affidati, capacità organizzative e di gestione autonoma delle attività e comportamenti organizzativi (problem solving, affidabilità, rispetto delle regole).

Il superamento del periodo di prova è condizione necessaria per la conferma in ruolo.

