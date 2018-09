Indetto in Gazzetta Ufficiale: nuovo concorso per 148 dirigenti

Concorso 148 allievi Dirigenti: in Gazzetta Ufficiale

Versione PDF del documento

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha indetto un bando di selezione, pubblicato anche per estratto sulla GU IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.70 del 4-09-2018, per l’ammissione di 148 allievi al corso – concorso selettivo di formazione dirigenziale.

Il concorso scade il 4 ottobre 2018.

Dove saranno collocati i dirigenti selezionati

I dirigenti selezionati saranno impiegati presso diverse amministrazioni statali.

La disponibilità dei posti di lavoro è così suddivisa:

n.4 unità per la Corte dei conti;

n.6 unità per la Presidenza del Consiglio dei ministri;

n.1 unità per la Presidenza del Consiglio dei ministri – ruolo Protezione civile;

n.5 unità per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

n.4 unità per il Ministero dell’interno;

n.2 unità per il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

n.1 unità per il Ministero della giustizia – ufficio centrale archivi notarili;

n.2 unità per il Ministero della difesa;

n.7 unità per il Ministero dello sviluppo economico;

n.1 unità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

n.1 unità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

n.6 unità per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

n.2 unità per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

n.4 unità per l’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

n.10 unità per l’Automobile Club d’Italia (ACI);

n.45 unità per l’Agenzia delle entrate;

n.12 unità per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

n.2 unità per l’Agenzia per la coesione territoriale;

n.3 unità per l’Agenzia industrie difesa;

n.1 unità per l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL);

n.3 unità per l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

n.1 unità per l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Quali sono i requisiti di accesso al bando?

Coloro i quali intendano partecipare a detto concorso dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

– cittadinanza italiana;

– idoneità fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente;

– godimento dei diritti civili e politici;

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Inoltre, i candidati alla selezione pubblica per dirigenti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti specifici per l’ammissione alle prove d’esame:

– laurea specialistica o laurea magistrale o vecchio ordinamento, dottorato di ricerca o master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80;

– essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea del vecchio ordinamento, che hanno compiuto almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

Quali sono le prove?

Il corso- concorso prevede: una eventuale prova preselettiva , tre prove scritte e una prova orale.

La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato, volto alla verifica delle conoscenze dei candidati nelle seguenti materie:

– diritto costituzionale;

– diritto amministrativo;

– diritto dell’Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

– economia politica;

– politica economica;

– economia delle amministrazioni pubbliche;

– management pubblico;

– analisi delle politiche pubbliche.

La terza prova scritta sarà ingua inglese.

Prova orale: colloquio finalizzato all’accertamento delle seguenti competenze e conoscenze: oltre discipline sopra elencate; lingua inglese (lettura e traduzione di un testo e conversazione); tecnologie digitali e uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini gestionali; infine, le potenzialità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA