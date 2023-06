Composizione negoziata: prevenzione della crisi d’impresa

Prevenire la crisi: la composizione negoziata è un’opportunità per le imprese in difficoltà: il 67% delle imprese che fa ricorso alla Composizione Negoziata è una S.r.l., nel 62% dei casi si tratta di microimprese. La Composizione Negoziata della crisi di impresa, entrata in vigore a novembre del 2021, è stata oggetto di continue modifiche normative. Recepita dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs 14/2019), in vigore dal 15 luglio del 2022, rappresenta una delle più importanti opportunità per le imprese in difficoltà: è uno strumento utile per prevenire il default e cercare di garantire il più possibile la continuità aziendale. La Composizione Negoziata prevede che l’impresa che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario chieda volontariamente la nomina di un Esperto che faciliti le trattative tra l’imprenditore in crisi e i creditori e gli altri possibili soggetti interessati, con la prospettiva di un accordo che ristrutturi l’impresa e ne ripristini l’equilibrio economico. Per ulteriori approfondimenti: Le procedure della crisi d’impresa

1. La procedura, l’istanza e i soggetti preposti



Quando attivarsi? Quando l’impresa è in uno stato di “crisi” o di “insolvenza”: la crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza, invece, è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Una delle parole chiave è la volontarietà: solo l’imprenditore può scegliere di presentare l’istanza e richiedere l’intervento dell’Esperto negoziatore che lo assista, dialogando con i creditori, nella ricerca di una soluzione tesa al risanamento dell’azienda.

Chi può presentare l’istanza? L’imprenditore (commerciale o agricolo) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Perché è importante farvi ricorso? La Composizione Negoziata (CNC) è nata con l’obiettivo di ristrutturare le attività, prevenire il default e garantire laddove possibile la continuità.

Come si presenta l’istanza? L’imprenditore può avviare la pratica per via telematica attraverso la Piattaforma Nazionale di Composizione Negoziata.

Figura cardine della procedura è l’Esperto, un negoziatore che deve possedere determinate caratteristiche e si iscrive ad un apposito elenco. La nomina dell’Esperto compete:

al Segretario Generale della Camera di commercio a cui è iscritta l’impresa, per le imprese sotto soglia;

ad una Commissione Regionale, per le imprese sopra soglia.

La Commissione Regionale è composta da tre membri titolati e da tre supplenti designati:

dal Presidente della Camera di commercio del capoluogo regionale;

dal Prefetto del capoluogo regionale;

dal Presidente della sezione imprese del Tribunale del capoluogo regionale.

La Commissione Regionale è costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione, dura in carica 2 anni e ai 3 membri della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso. La Commissione regionale lombarda si riunisce in Camera Arbitrale di Milano (CAM) società interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.



