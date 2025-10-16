Le competenze digitali in Italia e le nuove prove INVALSI

Ogni volta che un politico annuncia “più digitale per tutti”, da qualche parte uno studente di seconda superiore si connette a una videolezione con il microfono spento, un dipendente pubblico tenta di salvare un PDF come immagine, e una nonna clicca su un banner truffaldino convinta che serva per rinnovare la tessera sanitaria.

Siamo la nazione del “tutti su Internet”, ma anche del “nessuno ci ha spiegato come si fa davvero”.

Nel 2025, l’Italia è uno dei Paesi europei con il più alto tasso di diffusione di smartphone e social media, ma continua a registrare livelli critici di competenze digitali reali, quelle che fanno la differenza tra un utente connesso e un cittadino consapevole. In questo scenario si collocano due iniziative importanti e apparentemente slegate, ma profondamente convergenti: le nuove prove INVALSI sulle competenze digitali e il Premio nazionale promosso da Repubblica Digitale.

Due facce della stessa medaglia: misurare da un lato, valorizzare dall’altro. Ma soprattutto, interrogarsi su che cosa significhi davvero essere digitalmente competenti nel 2025. E se possiamo ancora permetterci di confondere il “saper fare clic” con il “saper decidere online”. Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. INVALSI 2025: le competenze digitali diventano (finalmente) misurabili

Per la prima volta, l’INVALSI — l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione — ha inserito una prova sulle competenze digitali tra quelle ufficialmente somministrate agli studenti delle scuole superiori (grado 10, ovvero seconda superiore).

La prova è stata effettuata su base campionaria, coinvolgendo 498 scuole selezionate in tutto il territorio nazionale, ed è stata costruita in coerenza con il quadro europeo DigComp 2.2, il framework di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei.

E la vera novità è che non si è trattato di una semplice indagine o autovalutazione, ma di una prova strutturata, operativa, somministrata online, con quesiti progettati per misurare le abilità concrete degli studenti in quattro aree fondamentali: Comunicazione e collaborazione

Alfabetizzazione su dati e informazioni

Sicurezza digitale

Creazione di contenuti digitali Per approfondire il tema, ti consigliamo il volume “Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

FORMATO CARTACEO Educazione ai Social Media – Dai Boomer alla generazione Alfa Ricordate quando i nostri genitori ci dicevano di non parlare con gli sconosciuti? Il concetto non è cambiato, si è “trasferito” anche in rete. Gli “sconosciuti” possono avere le facce più amichevoli del mondo, nascondendosi dietro uno schermo. Ecco perché dobbiamo imparare a navigare queste acque digitali con la stessa attenzione che usiamo per attraversare la strada. Ho avuto l’idea di scrivere questo libro molto tempo fa, per offrire una guida pratica a genitori che si trovano, come me, tutti i giorni ad affrontare il problema di dare ai figli alternative valide al magico potere esercitato su di loro – e su tutti noi – dallo smartphone. Essere genitori, oggi, e per gli anni a venire sempre di più, vuol dire anche questo: scontrarsi con le tematiche proprie dei nativi digitali, diventare un po’ esperti di informatica e di sicurezza, di internet e di tecnologia e provare a trasformarci da quei boomer che saremmo per diritto di nascita, a hacker in erba. Si tratta di una nuova competenza educativa da acquisire: quanto è sicuro il web, quali sono i rischi legati alla navigazione, le tematiche della privacy, che cosa si può postare e che cosa no, e poi ancora il cyberbullismo, il revenge porn, e così via in un universo parallelo in cui la nostra prole galleggia tra like, condivisioni e hashtag. Luisa Di GiacomoAvvocato, Data Protection Officer e consulente Data Protection e AI in numerose società nel nord Italia. Portavoce nazionale del Centro Nazionale Anti Cyberbullismo. È nel pool di consulenti esperti di Cyber Law istituito presso l’European Data Protection Board e ha conseguito il Master “Artificial Intelligence, implications for business strategy” presso il MIT. Autrice e docente di corsi di formazione, è presidente e co-founder di CyberAcademy. Luisa Di Giacomo | Maggioli Editore 2024 23.75 € Scopri di più

2. I risultati: luci promettenti, ombre persistenti

Sorprendentemente (ma non troppo), i risultati sono stati decisamente migliori di quelli in Italiano e Matematica, a riprova del fatto che, forse, ai giovani non serve essere motivati sul digitale: lo vivono. Ma questo basta?



1. Le percentuali (e l’entusiasmo misurato)

Ecco i dati:

91 % degli studenti ha ottenuto almeno un livello intermedio in Comunicazione e Collaborazione.

89 % ha raggiunto lo stesso risultato nell’Alfabetizzazione su informazioni e dati.

85 % ha mostrato competenze di sicurezza digitale almeno intermedie.

84 % ha raggiunto il livello minimo richiesto nella Creazione di contenuti digitali.

Risultati notevoli, che segnalano una familiarità diffusa con l’ambiente digitale, ma anche una parziale illusione di competenza: saper usare uno strumento non equivale a comprenderne le logiche, gli impatti e i rischi.



2. Le distorsioni sociali: meno marcate, ma non azzerate

Una delle criticità storiche del nostro sistema educativo è il legame strettissimo tra successo scolastico e background socio-economico (il famigerato indice ESCS). Nelle prove digitali, il legame si attenua — probabilmente perché il digitale, a livello operativo, è ormai trasversale — ma non scompare.

Gli studenti con maggiore accesso a device personali, connessioni stabili, genitori scolarizzati e contesto culturale favorevole ottengono punteggi più alti anche qui. La disuguaglianza digitale, insomma, non si annulla: si maschera meglio.

3. Il Premio nazionale per le competenze digitali: tra buone pratiche e vetrine virtuose

Nel frattempo, fuori dalla scuola, c’è chi lavora da anni per colmare il divario digitale. E per dare visibilità a questi sforzi, è nato il Premio nazionale per le competenze digitali, promosso da Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con Invitalia.



1. Chi può partecipare?

Il premio si rivolge a enti pubblici e privati, associazioni, università, scuole, aziende, fondazioni, centri di ricerca e terzo settore, con progetti già attivi che promuovano le competenze digitali secondo una delle seguenti categorie: Inclusione digitale : iniziative per anziani, migranti, disoccupati, persone fragili.

: iniziative per anziani, migranti, disoccupati, persone fragili. Digitale contro il divario di genere : empowerment tecnologico per donne e ragazze.

: empowerment tecnologico per donne e ragazze. Digitale per l’educazione : esperienze scolastiche innovative per studenti e docenti.

: esperienze scolastiche innovative per studenti e docenti. Competenze specialistiche ICT: progetti di upskilling e reskilling per lavoratori e universitari. 2. Quali sono i criteri di valutazione? Impatto sociale misurabile

Accessibilità e replicabilità

Innovazione metodologica

Adozione di risorse educative aperte (OER)

Coerenza con DigComp e con la Strategia nazionale per le competenze digitali 3. Obiettivo: non solo premiare, ma diffondere

La filosofia alla base del premio è chiara: non basta fare bene, bisogna far sapere che si può fare bene. Il valore aggiunto non è solo il riconoscimento pubblico, ma la possibilità di replicare, adattare e diffondere modelli virtuosi in altri territori, scuole, contesti educativi.



Potrebbero interessarti anche: Educazione digitale: la scuola che serve, la scuola che manca

Il ruolo dei genitori nell’educazione digitale: la sentenza del Tribunale di Brescia

Dati personali dei minori e social media: indagine del Garante UK

4. Ma allora, che cosa intendiamo per “competenza digitale”?

Ed è qui che il discorso si fa più serio. O forse più filosofico. Perché una definizione tecnica esiste, ed è anche ben articolata:

“La competenza digitale è l’uso sicuro, critico e responsabile delle tecnologie digitali per l’apprendimento, il lavoro e la partecipazione alla società.”

(DigComp, Commissione Europea)

Ma nella pratica quotidiana, cosa vuol dire? Significa: Sapere che non tutto ciò che trovi su Google è vero .

. Riconoscere un tentativo di phishing prima che sia troppo tardi.

prima che sia troppo tardi. Non condividere immagini altrui su WhatsApp “per ridere”.

Capire la differenza tra pubblico e privato , tra consenso e abuso.

, tra consenso e abuso. Saper scrivere una mail di lavoro e non un messaggio su Telegram alle 23.

e non un messaggio su Telegram alle 23. Imparare a leggere un’informativa privacy e dire “no grazie” quando serve. La competenza digitale è alfabetizzazione civica nella società connessa. È saper usare strumenti digitali senza essere usati da essi.

5. Il paradosso italiano: utenti, ma non cittadini

Il grande paradosso italiano è tutto qui: usiamo il digitale, ma non lo comprendiamo davvero. Le imprese si digitalizzano a macchia di leopardo, ma manca il capitale umano formato.

I giovani sanno editare video ma non riconoscono una fake news.

Gli insegnanti usano strumenti innovativi, ma senza una formazione sistemica.

Le PA rilasciano SPID e CIE, ma lasciano i cittadini in fila per capire come funziona l’identità digitale. Il divario digitale, oggi, non è solo un divario tecnologico. È culturale, metodologico, intergenerazionale, linguistico.

Ed è per questo che servono strumenti strutturati come le prove INVALSI, per misurare. E iniziative sistemiche come il Premio nazionale, per valorizzare.

6. Conclusioni: e adesso?

Non servono miracoli, né grandi piani astratti. Servirebbe: Investire sulle competenze digitali come materia trasversale , dalla scuola primaria fino all’educazione degli adulti.

, dalla scuola primaria fino all’educazione degli adulti. Formare chi forma , perché senza insegnanti aggiornati non c’è cittadinanza digitale.

, perché senza insegnanti aggiornati non c’è cittadinanza digitale. Sostenere le iniziative locali , che spesso hanno più impatto dei piani nazionali.

, che spesso hanno più impatto dei piani nazionali. Semplificare , ma anche alfabetizzare : la tecnologia non può sostituire la comprensione.

, ma anche : la tecnologia non può sostituire la comprensione. Misurare seriamente le competenze, ma senza umiliare chi parte svantaggiato. Postilla ironica (ma nemmeno troppo)

La prossima volta che ti chiedi “ma se ci sono le prove INVALSI digitali, allora siamo a posto?”, pensa a tuo zio che ha chiesto a ChatGPT se poteva ricaricare il Postepay parlando al microfono.

Pensa alla collega che ha stampato una PEC “per protocollarla”.

Pensa a te stesso che hai accettato tutti i cookie senza leggere nulla… perché avevi fretta.

Ecco: c’è ancora molto da fare.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!