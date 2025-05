L’intelligenza artificiale generativa, se da un lato promette enormi vantaggi per il settore legale, dall’altro introduce rischi specifici e non trascurabili, tra cui quello delle cosiddette “allucinazioni”: risposte plausibili ma del tutto infondate, inventate o giuridicamente scorrette. In un contesto professionale dove l’affidabilità delle fonti e la precisione normativa sono fondamentali, imparare a riconoscere e prevenire le allucinazioni diventa una priorità.

Il corso “Come evitare le allucinazioni dell’AI” si propone di colmare questo bisogno, offrendo a giuristi, avvocati e operatori legali strumenti teorici e pratici per diagnosticare, gestire e ridurre gli errori cognitivi dell’AI. La proposta formativa, strutturata in due sessioni intense, è firmata da due docenti esperti nel campo dell’AI applicata al diritto: Claudio Gionti e Giovanna Panucci.

1. Cosa troverai in “Come evitare le allucinazioni dell’AI”

Il corso si articola in due incontri di tre ore ciascuno, dal taglio complementare: uno più analitico e teorico, l’altro fortemente pratico.

I sessione – Comprendere il fenomeno delle allucinazioni

Con Claudio Gionti si parte da una mappatura del fenomeno: cos’è un’allucinazione in ambito AI, quali sono le tipologie più diffuse nel contesto legale, e quali implicazioni concrete possono avere in giudizio. La sessione offre una panoramica su benchmark, ricerche accademiche e studi internazionali, utili a valutare le prestazioni e l’affidabilità degli strumenti di AI giuridica. Viene poi introdotto il concetto di RAG (Retrieval-Augmented Generation) e di Fine Tuning, due tra le strategie più promettenti per mitigare il fenomeno.

II sessione – Strategie pratiche per la prevenzione

Con Giovanna Panucci, il focus si sposta su come scrivere prompt “diagnostici” e strutturati. La docente accompagna i partecipanti nella creazione di prompt che possano verificare la coerenza e la veridicità dell’output, analizzando casi di reverse prompting, prompt annidati e uso di strumenti di supporto come plugin legali e sistemi di retrieval. L’incontro si conclude con la consegna di un “promptuario” dedicato alla professione legale, un repertorio prezioso di esempi pronti all’uso per redazione, analisi giuridica e ricerca normativa.

2. Punti di forza

Tra i principali punti di forza del corso, va sicuramente segnalato: L’approccio modulare e progressivo : si parte da una panoramica ampia e ben documentata per arrivare a strumenti operativi concreti, applicabili sin da subito nella pratica professionale.

: si parte da una panoramica ampia e ben documentata per arrivare a strumenti operativi concreti, applicabili sin da subito nella pratica professionale. L’equilibrio tra teoria e pratica : entrambi i moduli sono densi ma accessibili, con esempi tratti da casi reali e benchmark verificabili.

: entrambi i moduli sono densi ma accessibili, con esempi tratti da casi reali e benchmark verificabili. La chiarezza espositiva dei docenti : sia Claudio Gionti sia Giovanna Panucci hanno il merito di trattare temi tecnici e specialistici con un linguaggio chiaro, adatto anche a chi è ai primi approcci con l’AI.

: sia Claudio Gionti sia Giovanna Panucci hanno il merito di trattare temi tecnici e specialistici con un linguaggio chiaro, adatto anche a chi è ai primi approcci con l’AI. Il focus sulla responsabilità professionale: il corso non si limita a “insegnare come usare ChatGPT”, ma trasmette una vera cultura della prudenza giuridica nell’uso degli strumenti AI, che è la base per ogni impiego etico e affidabile.

3. Perché seguire questo corso?

Chi lavora nel diritto sa quanto sia importante l’affidabilità delle fonti e la coerenza del ragionamento. Eppure, molti si affidano a strumenti di intelligenza artificiale senza un metodo, rischiando inconsapevolmente errori gravi.

Questo corso offre un metodo rigoroso e ripetibile per usare l’AI in modo responsabile, evitando automatismi, bias e – soprattutto – contenuti falsi. Non è un corso teorico né una guida generica: è un laboratorio operativo per chi vuole scrivere prompt efficaci e diagnosticare con precisione le risposte sbagliate.

Inoltre, la presenza di strumenti come il promptuario, le tecniche di reverse prompting e i casi studio permette di trasformare ogni professionista legale in un utente consapevole, capace di verificare, correggere e – se necessario – rifiutare un contenuto generato dall’AI.

4. Chi dovrebbe seguirlo?

Il corso è pensato per: Avvocati , praticanti e giuristi che vogliono integrare strumenti AI nel lavoro quotidiano senza sacrificare rigore e affidabilità;

, praticanti e giuristi che vogliono integrare strumenti AI nel lavoro quotidiano senza sacrificare rigore e affidabilità; Redattori giuridici , giornalisti e comunicatori che desiderano utilizzare l’AI per produrre contenuti legalmente corretti;

, giornalisti e comunicatori che desiderano utilizzare l’AI per produrre contenuti legalmente corretti; Professionisti del settore pubblico (PA, enti locali) che lavorano con atti normativi, regolamenti o bandi;

(PA, enti locali) che lavorano con atti normativi, regolamenti o bandi; Docenti e formatori in ambito giuridico-digitale;

in ambito giuridico-digitale; Legal tech developer o progettisti di sistemi AI per il diritto, che vogliono comprendere come migliorare i prompt e mitigare i rischi informativi. In definitiva, chiunque operi nel settore legale e voglia sfruttare l’AI senza cadere nelle sue trappole troverà nel corso “Come evitare le allucinazioni dell’AI” una risorsa preziosa, concreta e aggiornata.



