Clausola di salvaguardia Decreto NIS (138/2024): il decreto in GU

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per la definizione dei criteri per l’applicazione della clausola di salvaguardia contenuta nel Decreto Legislativo 138/2024, noto come Decreto NIS. Al Decreto NIS abbiamo dedicato l’articolo “Decreto Legislativo 138/2024 (decreto NIS) in Gazzetta Ufficiale”

Scarica il testo ufficiale in PDF Clausola-salvaguardia-Decreto-NIS-33.pdf 3 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Cos’è il Decreto 138/2024, detto Decreto NIS?

Il Decreto Legislativo 138/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2024, recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555, nota come Direttiva NIS 2, nell’ordinamento italiano. Questo provvedimento mira a rafforzare la sicurezza informatica a livello nazionale, imponendo a imprese e pubbliche amministrazioni l’adozione di misure volte a garantire un elevato livello comune di cybersicurezza. Con l’entrata in vigore del decreto, l’Italia si allinea agli standard europei, potenziando la protezione dei propri sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Alla spiegazione della Direttiva abbiamo dedicato l’articolo: La Direttiva europea NIS2 per punti essenziali

2. In cosa consiste la clausola di salvaguardia?

La clausola di salvaguardia, introdotta dal DPCM n. 221/2024, è un meccanismo normativo che consente ad alcune imprese di derogare alla definizione di impresa collegata prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE. La sua finalità è garantire un’applicazione proporzionata della normativa NIS, evitando che aziende formalmente collegate a grandi gruppi societari – ma operativamente indipendenti – siano soggette a obblighi più stringenti rispetto alla loro reale struttura. In pratica, questa clausola permette di considerare un’impresa come separata dal gruppo di appartenenza se dimostra di gestire in modo autonomo le proprie infrastrutture e attività NIS. La principale conseguenza giuridica è la disapplicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Raccomandazione 2003/361/CE, con il possibile “declassamento” da grande a media impresa o da media a piccola impresa, modificando quindi il suo status ai fini della normativa NIS. Tuttavia, la clausola non è applicabile alle imprese che, in base all’art. 3, comma 10, del Decreto NIS, risultano collegate a soggetti essenziali o importanti con influenza sulle decisioni strategiche in materia di cybersicurezza.

3. Come si richiede e quali sono i requisiti per l’applicazione della clausola di salvaguardia?

Per ottenere l’applicazione della clausola di salvaguardia, l’impresa interessata deve presentare richiesta attraverso la piattaforma dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), tramite il proprio Punto di Contatto NIS, in fase di registrazione. La richiesta deve essere corredata da dichiarazioni che attestino il rispetto dei due requisiti fondamentali, che devono sussistere congiuntamente: Indipendenza totale dei sistemi informativi e di rete NIS – L’impresa deve dimostrare che le proprie infrastrutture NIS non dipendono da quelle delle altre aziende del gruppo e che non vi sia alcun collegamento funzionale.

– L’impresa deve dimostrare che le proprie infrastrutture NIS da quelle delle altre aziende del gruppo e che non vi sia alcun collegamento funzionale. Indipendenza totale delle attività e dei servizi NIS – Le attività e i servizi NIS dell’impresa devono essere gestiti autonomamente, senza alcuna influenza o contributo da parte di altre entità del gruppo. Oltre a questi criteri, durante la registrazione sulla piattaforma, l’impresa deve fornire informazioni su numero di dipendenti, fatturato e bilancio. Dopo la presentazione della domanda, l’ACN condivide le informazioni con le Autorità di settore NIS, che valutano la richiesta e comunicano l’accoglimento o il rigetto attraverso la stessa piattaforma. La concessione della clausola comporta l’applicazione di un regime normativo più proporzionato, con possibili ricadute sulla classificazione dell’impresa ai fini della normativa NIS. Tuttavia, la deroga non è applicabile alle imprese autonome, ovvero a quelle che non fanno parte di un gruppo societario e non hanno imprese collegate o associate.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!