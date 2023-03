Class action consumatori: nuove tutele interessi collettivi

Il d.lgs. n. 28/2023 attua la direttiva UE che promuove la fiducia dei consumatori nel mercato interno, offrendo una tutela uniforme dei diritti riconosciuti dalla normativa Ue per evitare eventuali distorsioni della concorrenza. Il Codice del Consumo di arricchisce di definizioni.

1. Evoluzione della tutela consumeristica



Sulla G.U. del 23 marzo è stato pubblicato il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE”, che entra quindi in vigore il 07 aprile 2023. In ambito protezione dei consumatori, è stato pubblicato anche il d.lgs. n. 26/2023, che recepisce la direttiva UE 2019/2161 denominata “Direttiva Omnibus”, preordinata a rafforzare la tutela consumeristiche nelle fattispecie di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale, comunicazioni commerciali non veritiere.