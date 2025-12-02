Chat control: gli sviluppi più recenti e le novità introdotte

Dopo l’ampio dibattito sulla proposta originaria del Regolamento europeo per la prevenzione e il contrasto dell’abuso sessuale su minori online (CSAR, noto come “Chat Control”), gli ultimi mesi hanno segnato una serie di evoluzioni significative sia sul piano politico che tecnico. In materia consigliamo il volume NIS 2 ed Evoluzione della Cybersicurezza Nazionale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e, per la formazione del professionista, il Master in Cybersecurity e compliance integrata.

1. La posizione negoziale del Consiglio dell’Unione Europea (novembre 2025)

La novità più rilevante è l’adozione, da parte del Consiglio UE, di una posizione negoziale ufficiale.

Questo passaggio consente l’avvio della fase di trilogo con Parlamento e Commissione, modificando lo scenario istituzionale: la discussione non è più sulla mera proposta della Commissione, ma su un testo che ha raccolto un accordo politico tra gli Stati membri.

L’Italia ha scelto l’astensione.

Altri Stati, come Germania, Olanda e Austria, hanno espresso riserve su aspetti tecnici e di tutela della crittografia.

Al contrario, alcuni Paesi dell’Est e del Centro Europa sostengono misure più incisive.

La spaccatura tra gli Stati membri è dunque più definita di quanto non fosse nella fase precedente.

2. La modifica centrale: dalla scansione obbligatoria alla scansione “volontaria”

Il Consiglio ha eliminato l’obbligo di scansione generalizzata delle comunicazioni private — incluso il client-side scanning — che rappresentava l’aspetto più controverso della versione iniziale del regolamento.

Il testo attuale prevede che i fornitori possano optare volontariamente per l’utilizzo di sistemi di rilevazione dei contenuti illegali.

Non si tratta quindi più di un obbligo imposto indistintamente a tutti i servizi digitali.

Va rilevato, tuttavia, che il nuovo approccio si accompagna all’introduzione di meccanismi di: classificazione dei servizi in base al livello di rischio,

misure di mitigazione del rischio eventualmente richieste alle piattaforme,

cooperazione con un nuovo organismo europeo di coordinamento (vedi oltre). Questa combinazione di elementi costituisce una novità sostanziale rispetto alla struttura originaria del regolamento.

3. L’obbligo di verifica dell’età degli utenti

La nuova versione della proposta introduce un requisito ulteriore che non era presente nella bozza iniziale: la verifica dell’età.

I fornitori di servizi digitali dovranno applicare sistemi idonei a determinare, con ragionevole certezza, se l’utente è minorenne o adulto.

Le modalità tecniche non sono specificate nel dettaglio, ma rientrano tra le misure di “age assurance” già discusse in altri contesti UE.

Si tratta di una novità di impatto potenzialmente significativo, perché implica modifiche ai flussi di registrazione e autenticazione, e apre la strada a sistemi di identificazione più strutturati di quelli attualmente utilizzati dalla maggior parte delle piattaforme.



4. La creazione di un nuovo organismo europeo di coordinamento

Un ulteriore elemento nuovo è la previsione di un Centro europeo dedicato al contrasto degli abusi sessuali online sui minori, con funzioni di: valutazione del rischio dei servizi digitali,

coordinamento delle segnalazioni ricevute dai provider,

supporto tecnico alle autorità competenti,

elaborazione di linee guida e standard. Questo organismo non era previsto nella formulazione originaria del regolamento e rappresenta un cambiamento significativo nella governance complessiva del sistema.

5. L’evoluzione del processo legislativo: l’ingresso nel trilogo

Con la posizione del Consiglio, il regolamento è passato alla fase di trilogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione.

Questa fase è caratterizzata da: margini di modifica molto ampi,

negoziazioni informali ad alta densità politica,

tempistiche spesso rapide,

interventi simultanei di stakeholder e gruppi di pressione. Si tratta quindi di una fase decisiva: è qui che si definirà il testo finale del regolamento, incluso l’equilibrio tra misure di tutela e garanzie per i diritti degli utenti.

6. Le reazioni del settore scientifico e tecnico

Un elemento nuovo nel quadro pubblico è l’aumento del numero di critiche tecnico-scientifiche, provenienti da esperti di crittografia, ricercatori in sicurezza informatica e accademici.

Sono stati pubblicati documenti collettivi, firmati da centinaia di specialisti europei, che segnalano possibili rischi strutturali per: integrità della crittografia end-to-end,

sicurezza delle comunicazioni,

affidabilità dei sistemi di rilevazione automatica,

gestione dei falsi positivi. Tali interventi non erano presenti con la stessa intensità nella fase precedente.

7. Le strategie emergenti delle piattaforme digitali

In parallelo, si osservano nuove dinamiche da parte dei fornitori di servizi: alcuni operatori valutano se adottare la scansione “volontaria” per ottenere una classificazione a minor rischio;

altri manifestano timore per potenziali responsabilità derivanti dall’adozione o dal rifiuto di tali sistemi;

servizi basati su crittografia forte segnalano difficoltà di adeguamento e, in alcuni casi, ipotizzano l’uscita dal mercato europeo. Questi movimenti strategici sono emersi solo nell’ultima fase e mostrano l’impatto anticipato del regolamento, ancora prima della sua approvazione definitiva.

8. Conclusione: un regolamento in evoluzione, tra tendenze nuove e interrogativi aperti

Le novità introdotte nella versione attuale di Chat Control – in particolare la combinazione tra scansione volontaria, verifica obbligatoria dell’età e istituzione di un nuovo Centro europeo – rappresentano un cambiamento significativo rispetto al testo originario.

Il regolamento è oggi in una fase decisiva del suo iter, con margini di modifica ancora ampi ma con una direzione istituzionale ormai chiara: proseguire verso una forma di intervento coordinato e strutturato contro gli abusi sessuali online sui minori.

Resta però un interrogativo, inevitabile in questa fase del processo: l’equilibrio finale tra esigenze di tutela dei minori e garanzie per la riservatezza, la sicurezza delle comunicazioni e la proporzionalità degli strumenti potrà essere raggiunto in modo soddisfacente?

La risposta dipenderà dall’esito del trilogo e dalle scelte tecniche che accompagneranno la versione definitiva del regolamento.

