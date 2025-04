Certificatori del rischio fiscale: nuove opportunità per gli avvocati

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

1. Un nuovo ambito professionale per l’avvocatura



Il Consiglio Nazionale Forense, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha firmato un protocollo che apre agli avvocati nuove prospettive professionali nel campo della certificazione del rischio fiscale. In attuazione del Regolamento 12 novembre 2024, n. 212, il CNF è chiamato a tenere l’elenco dei professionisti iscritti all’albo degli avvocati che, in possesso di specifici requisiti, siano abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Il protocollo definisce criteri, percorsi formativi e ipotesi di esonero per consentire agli avvocati di acquisire l’attestazione necessaria all’inserimento nell’elenco ufficiale. Un’iniziativa che rappresenta una concreta valorizzazione delle competenze giuridiche e organizzative della professione forense, anche in ambiti a forte vocazione interdisciplinare.