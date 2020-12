Cashback di Natale: quali procedure devono essere seguite per ottenerlo?

Dall’8 al 31 dicembre 2020, con l’Extra Cashback di Natale, per avere il 10% di rimborso fino a un massimo di 150 euro che ti saranno accreditati nei primi mesi del 2021, ti bastano 10 acquisti con carte di credito, carte di debito e prepagate: Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay, Nexi e app di pagamento come Satispay, Yap e Hype. Le carte di credito e debito utilizzate attraverso Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay non saranno utilizzabili per beneficiare del Cashback, fino a Gennaio 2021.