La disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, come delineata dal Regolamento (UE) 2016/679, si fonda su un presupposto strutturale ben preciso: la possibilità di governare il trattamento del dato. L’intero sistema dei diritti dell’interessato – accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione – è costruito attorno all’idea che il dato, pur oggetto di circolazione, rimanga inserito in una filiera controllabile, nella quale è sempre possibile intervenire per ristabilire, almeno in parte, l’equilibrio violato. Questo presupposto entra in tensione quando si considerano i dati sanitari oggetto di esfiltrazione e diffusione in contesti non governabili, quali i circuiti illeciti del dark web. In tali ipotesi, la perdita di controllo non è soltanto un effetto del data breach, ma una condizione irreversibile, che incide sulla struttura stessa della tutela giuridica predisposta dal GDPR. È qui che il caso assume un rilievo giuridico ben più ampio. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon . Abbiamo anche organizzato il corso “Dal GDPR alla Legge AI – Policy, reporting e strumenti pratici per la governance dei dati”

Il Regolamento qualifica i dati relativi alla salute come categorie particolari di dati personali (art. 9), sottoponendoli a un regime rafforzato di protezione. Tuttavia, tale qualificazione, pur rilevante, non esaurisce la specificità di questi dati. Il dato sanitario si distingue, infatti, per una caratteristica ontologica: la non sostituibilità. A differenza di altre categorie di dati personali – si pensi ai dati finanziari o alle credenziali di accesso – il dato sanitario non può essere modificato né revocato. Esso descrive condizioni biologiche, stati patologici, percorsi terapeutici, che appartengono in modo permanente alla sfera personale dell’interessato. Questa non sostituibilità implica che la violazione non possa essere neutralizzata attraverso strumenti correttivi. Non esiste una misura equivalente alla “revoca” del dato. Ne deriva che l’impatto della violazione non è temporaneo, ma strutturalmente proiettato nel tempo. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

La nuova edizione dell’opera affronta con taglio pratico gli aspetti sostanziali e procedurali del trattamento dei dati personali alla luce delle nuove sfide poste dall’evoluzione normativa e tecnologica degli ultimi due anni. La disciplina di riferimento è commentata tenendo conto dei rilevanti interventi a livello europeo e nazionale (tra cui le Linee Guida EDPB, i regolamenti AI Act e DORA, l’attuazione della direttiva NIS 2), offrendo al Professionista una guida completa e aggiornata.Il libro è suddiviso in tredici sezioni, che coprono ogni aspetto della materia e tutti gli argomenti sono corredati da oltre 100 formule e modelli. Tra le novità più rilevanti:• Connessioni tra il nuovo AI Act e il GDPR, differenze tra FRIA e DPIA, valutazione dei rischi e incidenti• Gestione del personale: smart working, telelavoro e whistleblowing• Strumenti di monitoraggio: controlli a distanza dei lavoratori, cloud computing e gestione degli strumenti informatici in azienda• Tutela degli interessati: una guida completa su profilazione, processi decisionali automatizzati e sull’esercizio dei diritti• Strumenti di tutela: sanzioni, reclami, segnalazioni e ricorsi al Garante.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.Enzo Maria Tripodiattualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici.Cristian ErcolanoPartner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.

Nel modello GDPR, il data breach è concepito come un evento, rispetto al quale si attivano obblighi di notifica (artt. 33 e 34), misure di contenimento e, se del caso, responsabilità risarcitoria. Nel caso dei dati sanitari esfiltrati e diffusi in contesti non controllabili, tale qualificazione si rivela inadeguata. Il breach non si esaurisce nell’evento iniziale, ma si trasforma in una condizione permanente. Il dato continua a circolare, essere replicato, aggregato e riutilizzato, al di fuori di qualsiasi controllo giuridico effettivo. L’interessato non perde soltanto il controllo sul trattamento, ma perde la possibilità stessa di ricondurre il dato a un perimetro giuridicamente governabile. Si determina, in tal modo, una frattura tra la dimensione temporale del diritto e quella tecnologica del fenomeno: mentre il diritto continua a trattare il breach come un evento circoscritto, la realtà lo trasforma in una condizione permanente.

Questa trasformazione incide direttamente sull’effettività dei diritti riconosciuti agli interessati. Il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR) presuppone la possibilità di intervenire sul trattamento. Tuttavia, una volta che il dato sia stato sottratto e diffuso in contesti illeciti, la cancellazione diventa giuridicamente limitata e, sul piano sostanziale, inefficace. Analogamente, i diritti di limitazione del trattamento (art. 18) e di opposizione (art. 21) presuppongono l’esistenza di un soggetto identificabile nei confronti del quale esercitare tali prerogative. Nei circuiti del dark web, tale presupposto viene meno. Ne deriva che i diritti dell’interessato, pur formalmente intatti, risultano funzionalmente incapaci di ristabilire la situazione antecedente alla violazione. Il sistema continua a offrire strumenti di controllo, ma tali strumenti operano in un contesto in cui il controllo è, di fatto, perduto.

4. La ridefinizione del danno: dalla lesione puntuale all’esposizione permanente



Le criticità descritte si riflettono in modo particolarmente significativo sul piano della responsabilità e del danno risarcibile.

L’art. 82 GDPR riconosce il diritto al risarcimento per i danni materiali e immateriali derivanti da una violazione del Regolamento. La giurisprudenza europea e nazionale ha progressivamente ampliato la nozione di danno non patrimoniale, includendo anche pregiudizi non strettamente economici.

Tuttavia, nel caso dei dati sanitari, la categoria tradizionale del danno non patrimoniale appare, ancora una volta, insufficiente.

Non si è di fronte soltanto a una lesione della riservatezza o a un pregiudizio morale. Si è di fronte a una condizione di esposizione permanente a rischi futuri:

discriminazioni in ambito lavorativo

limitazioni nell’accesso a servizi assicurativi

stigmatizzazione sociale

utilizzi impropri dei dati in contesti imprevedibili

Il danno non si esaurisce in un evento, ma si protrae nel tempo. Non è interamente attuale, ma non è neppure meramente eventuale.

Questa configurazione impone una riflessione sulla possibilità di riconoscere una forma di danno da esposizione permanente, inteso come perdita irreversibile del controllo sui possibili sviluppi futuri del pregiudizio.

Si tratta di una categoria che sfugge alle tradizionali distinzioni tra danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale, e che richiede un adattamento degli strumenti di valutazione e quantificazione.