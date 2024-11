Avviso INPS: candidature per avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza

L’INPS ha pubblicato un avviso per le candidature alla formazione di nuove liste di avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza valide per il triennio 2025-2027. L’obiettivo è aggiornare gli elenchi dei professionisti legali incaricati di rappresentare l’Istituto in ambito giudiziario, garantendo una gestione più efficace e organizzata del contenzioso su tutto il territorio nazionale.

1. I destinatari dell’avviso

L’iniziativa è rivolta agli avvocati regolarmente iscritti all’Albo professionale e al Consiglio dell’Ordine competente per il circondario del Tribunale dove intendono operare. I requisiti essenziali per la candidatura includono: Iscrizione regolare all’Albo degli Avvocati.

Assenza di conflitti di interesse. I candidati non devono avere procedimenti legali pendenti contro l’INPS, né agire per conto di terzi in cause contro l’Istituto.

Requisiti morali e professionali. Non devono essere stati destinatari di condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, né di provvedimenti disciplinari significativi. Questi requisiti mirano a garantire l'imparzialità e la trasparenza della collaborazione tra i professionisti selezionati e l'Istituto.

2. Ruoli e incarichi previsti

Gli avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza inseriti nelle liste saranno chiamati a rappresentare l’INPS in specifiche sedi giudiziarie locali, svolgendo due principali tipologie di attività: Domiciliazione legale. L’avvocato sarà responsabile di rappresentare l’Istituto nelle fasi preliminari e procedurali dei procedimenti giudiziari.

Sostituzione in udienza. I professionisti assumeranno il compito di partecipare alle udienze in nome e per conto dell'INPS, assicurando la difesa degli interessi dell'ente. Le modalità operative, i compensi e gli incarichi saranno regolati in base alle disposizioni normative vigenti e agli accordi specifici con l'Istituto.

3. Procedura per le candidature

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale ufficiale dell’INPS. La finestra temporale per l’invio delle candidature è stata fissata dalle ore 14:00 del 28 novembre 2024 alle ore 14:00 del 9 dicembre 2024.

Per candidarsi, è necessario fornire i seguenti documenti e informazioni: Dati personali e professionali. Tra cui l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e il Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Curriculum professionale. Con particolare attenzione all'esperienza maturata nei settori del diritto civile, commerciale, del lavoro e previdenziale.

Dichiarazioni sostitutive. Attestazioni relative all'assenza di procedimenti disciplinari, conflitti di interesse e altre situazioni di incompatibilità. È fondamentale rispettare i termini stabiliti, poiché le candidature inviate al di fuori di questo intervallo non saranno prese in considerazione.

4. Criteri di selezione

L’INPS valuterà le candidature in base a criteri oggettivi e trasparenti. Nello specifico, la selezione terrà conto di: Titoli accademici. Saranno considerati il voto di laurea e i risultati ottenuti in specifiche materie giuridiche pertinenti.

Esperienza professionale. Anni di iscrizione all'Albo e attività svolte nei settori rilevanti per il contenzioso INPS, come diritto del lavoro, previdenziale e civile.

Competenze specifiche. La capacità di affrontare tematiche complesse legate al diritto previdenziale sarà un elemento di rilievo. In caso di punteggio equivalente tra due candidati, sarà data preferenza a quello più giovane, come previsto dalle norme vigenti.

5. Importanza delle nuove liste

L’aggiornamento delle liste per il triennio 2025-2027 risponde all’esigenza dell’INPS di disporre di una rete di professionisti qualificati in grado di rappresentare l’Istituto in modo efficace. Questo processo mira a garantire una gestione del contenzioso più strutturata, riducendo i tempi e migliorando la qualità delle difese legali.

Gli avvocati selezionati potranno, inoltre, accedere a un’opportunità di collaborazione significativa con un ente pubblico centrale nel panorama italiano.

6. Un processo trasparente e meritocratico

La procedura di selezione è stata organizzata in modo da garantire trasparenza e pari opportunità. Il portale telematico permette una gestione centralizzata delle candidature, evitando disparità di trattamento e assicurando che la scelta ricada su professionisti idonei e qualificati.

7. Scadenze e informazioni utili

Si ricorda che le domande devono essere presentate entro le ore 14:00 del 9 dicembre 2024. Ogni candidatura tardiva non sarà accettata.

Per ulteriori dettagli sull’avviso e sulle modalità di partecipazione, si invita a consultare il portale ufficiale dell’INPS.

L’aggiornamento delle liste domiciliatari e sostituti d’udienza rappresenta un tassello importante per la gestione del contenzioso dell’Istituto, oltre a costituire un’opportunità concreta per gli avvocati interessati a collaborare con l’ente in ambito giudiziario.

Come rimanere aggiornati

