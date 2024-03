Bonus facciata: impresa inadempiente risarcisce danno da perdita di chance al condominio

In caso di appalto stipulato per realizzare i lavori di rifacimento delle facciate di uno stabile condominiale, utilizzando l’agevolazione fiscale denominata “bonus facciata al 90%”, con sconto in fattura, se la ditta appaltatrice è inadempiente, il Condominio può esercitare l’azione di risoluzione contrattuale ex art. 1453, cod. civ., oltre al risarcimento del danno per aver perso l’agevolazione fiscale.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma, con la sentenza 13 febbraio 2024.



1. Bonus facciata: la vicenda processuale

Con la sentenza del 13 febbraio 2024, il Tribunale di Roma – Xª Sezione civile – ha riconosciuto a un Condominio il risarcimento (pari ad Euro 187 mila), da perdita di chance, in relazione all’illegittima privazione dell’aspettativa d’utilizzo del bonus facciata al 90%.

Privazione causata dal comportamento contrattuale dell’impresa inadempiente che, nonostante le obbligazioni assunte, non diede mai corso ai lavori di rifacimento delle facciate condominiali.

Tale inadempimento, venne giustificato dall’impresa appaltatrice nella materiale impossibilità, una volta sottoscritto il contratto, di ottenere il rimborso dello “sconto” dei bonus fiscali da parte degli Istituti di credito.

In particolare, secondo la difesa dell’impresa, il repentino mutamento della normativa relativa ai bonus edilizi a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Rilancio, volto a ridurre ogni tipo di frode fiscale, avrebbe – di fatto – posto all’incaglio qualsivoglia operazione di sconto in relazione ai predetti crediti.

2. Il Decreto Rilancio

Il Tribunale, dopo aver comunque riconosciuto che “a seguito a seguito delle modifiche apportate dal (…) Decreto Rilancio, tutti gli istituti bancari (…) per disincentivare alcune prassi illecite, hanno smesso di scontare i crediti fiscali”, avvalorando – così – la tesi di un avvenuto “mutamento imprevedibile e radicale” di un sistema normativo paventato dall’impresa, non ha potuto comunque sottrarsi dal rilevare un’ulteriore e dirimente circostanza.

Nel corso del giudizio, è infatti emerso come il Condominio offrì comunque all’impresa un “prestito ponte” di 90 mila euro per “consentirle l’avvio dei lavori”.

Purtuttavia, l’appaltatrice non diede alcun riscontro né cominciò le lavorazioni.

Ebbene, prosegue la sentenza, “anche ad ammettere l’esistenza di una ridotta colpevolezza per il ritardo nell’adempimento del contratto di appalto connessa alla modifiche normative, tale inerzia risulta del tutto ingiustificata”.