Bonus cultura, ufficiale anche per i nati nel ‘99

Ci siamo: il bonus cultura di 500 euro per i diciottenni è stato allargato da ieri anche ai nati nel 1999, ossia ai ragazzi che diventano maggiorenni nel 2017. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 136 del 4 agosto 2017, che estende il bonus di un anno: le nuove domande potranno essere presentate fino al prossimo 30 giugno, e i 500 euro potranno essere spesi fino al 31 dicembre 2018.

E le novità non finiscono qui: i nati nel 1999 potranno scegliere tra una rosa ben più ampia di beni da acquistare. Vediamo quali.

Bonus diciottenni, le nuove scadenze

Ottime notizie, quindi, per tutti i ragazzi che hanno appena compiuto o che compiranno nel corso del 2017 i diciotto anni: anche per loro sarà possibile spendere 500 euro forniti dallo Stato in beni o attività culturali. La misura era in realtà già prevista dall’ultima Legge di Bilancio, ma fino a lunedì si continuava a discutere sulla data di partenza del nuovo bonus e su quali beni sarebbero stati inclusi nell’assegno.

Per quanto riguarda le nuove date del bonus, è presto detto: dall’attivazione di ieri i giovani hanno tempo per richiedere i 500 euro sul sito 18app (www.18app.italia.it) fino al 30 giugno 2018, e possono poi spendere il bonus fino al successivo 31 dicembre. Scadenze del tutto simili a quelle già previste per il 2017, quindi: i nati nel ’98 possono infatti ancora spendere il loro bonus fino alla fine di quest’anno.

Inclusi nel bonus anche musica e teatro

Grandi novità, invece, per quanto riguarda i beni e le attività inclusi nel bonus. Mentre i primi beneficiari della misura potevano (e potranno) usufruire dei 500 euro solo per acquistare libri e biglietti per musei, andare al cinema e a teatro e visitare mostre, gallerie d’arte, parchi naturali ed eventi culturali, chi compie diciotto anni nel 2017 potrà anche scegliere se spendere il bonus nell’acquisto di musica (su supporto sia fisico che digitale) e nella frequentazione di corsi di teatro, musica e lingue straniere.

Una modifica al decreto che risponde in parte ad alcune critiche sollevate nel corso dell’anno e che farà sicuramente piacere a molti neodiciottenni.

Come si richiede il bonus cultura?

Ma come si fa a richiedere il bonus cultura di 500 euro?

Il primo passo, per chi non lo abbia già fatto, è quello di dotarsi dello Spid, il Sistema pubblico d’identità digitale. Con queste credenziali bisogna poi collegarsi al sito www.18app.italia.it e registrarsi alla piattaforma ufficiale del bonus. In alternativa, è possibile scaricare l’applicazione 18app. Solo dopo essersi registrati sarà possibile generare i buoni scegliendo la tipologia di esercente, il tipo dell’oggetto o del servizio che si vuole comprare e specificando l’importo necessario in euro.

I 500 euro potranno essere spesi in vari acquisti oppure tutti in una volta, a scelta del diciottenne.

Come si ottiene lo Spid?

Ricordiamo che lo Spid, ossia le credenziali che permettono a tutti i cittadini italiani di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, può essere richiesto a quattro “Identity Provider”:

le Poste Italiane , registrandosi sul sito internet e poi recandosi di persona in uno degli uffici;

, registrandosi sul sito internet e poi recandosi di persona in uno degli uffici; la Tim , visitando il sito nuvolastore.it e attivando TIMid;

, visitando il sito nuvolastore.it e attivando TIMid; InfoCert , registrandosi sul sito internet e poi andando di persona presso uno degli uffici;

, registrandosi sul sito internet e poi andando di persona presso uno degli uffici; Sielte, effettuando la procedura online sul sito https://myid.sieltecloud.it/registration/.