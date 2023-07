Bloccato Threads, nuovo social Meta: no dal Garante irlandese

Nel mondo dei social e della rete, la “guerra dei Roses” di cinematografica memoria si fa a colpi di app, e per il momento il Gruppo Meta sembrerebbe avere la peggio: il colosso di Mark Zuckerberg proprietario di Facebook , Instagram e Whatsapp ha dovuto rinviare il lancio della sua nuova app Threads , dedicata alla condivisione di foto e video tra gli utenti di Instagram, e già da molti definita “ anti Twitter ” a causa delle perplessità sollevate dal Garante irlandese per la protezione dei dati personali (DPC). Come ormai sappiamo, l’autorità irlandese è competente a decidere tutte le questioni relative al gruppo Meta, che in Irlanda ha la propria sede europea, e prende molto sul serio il suo ruolo, che è già costato diverse sanzioni ai social di Zuckerberg. L’ultimo provvedimento in ordine di tempo è quello che riguarda il lancio di Threads, la nuova app che dovrebbe ricalcare il modello Twitter, pensato proprio per fare concorrenza all’uccellino cinguettante di Elon Musk (al centro di numerose polemiche dopo l’acquisto da parte del miliardario americano), oggetto di una indagine preliminare per verificare se essa rispetta le norme del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di privacy. Per approfondimento consigliamo: Il nuovo diritto d’autore -Dalla società dell’informazione al mercato unico digitale

1. Che cos’è e come funziona il nuovo social Threads



Threads è un’app di social networking, che ricalca il modello Twitter e che permette agli utenti di Instagram di creare una cerchia ristretta di amici con cui condividere in modo automatico e continuo le proprie foto, i propri video per un massimo di 5 minuti, i propri pensieri per un massimo di 500 caratteri.

A differenza di Twitter il nuovo social non prevede limitazioni per quanto riguarda la visibilità dei post, non solo per gli account verificati, ma anche per tutti gli altri: essa garantirebbe, dunque, a chiunque la possibilità di diventare “virale” con un contenuto ritenuto di interesse dalla community. La nuova app è collegata a Instagram, cioè per poterla utilizzare è necessario avere un account su Instagram, il che costituisce la principale preoccupazione del Garante irlandese: il fatto che l’app si appoggi sulle reti di Instagram, utilizzando quest’ultimo come fonte per recuperare la base di utenti e i loro contatti fonda il timore che la raccolta dei dati da parte della nuova app sia eccessivamente ampia in rapporto alle finalità dichiarate, comprendendo dati sanitari, informazioni finanziarie, cronologia delle ricerche e della navigazione, dati relativi alla posizione, agli acquisti, ai contatti, e più in generale, varie categorie di informazioni particolarmente delicate e dettagliate.

Il Garante irlandese ha quindi espresso dubbi sulla liceità e sulla trasparenza del trattamento dei dati personali effettuato dall’app, in particolare per quanto riguarda il consenso degli utenti, la base giuridica del trattamento, la minimizzazione dei dati e le garanzie per i diritti degli interessati. Il Garante ha anche lamentato la mancanza di una comunicazione preventiva da parte di Meta sul lancio dell’app, che avrebbe dovuto essere effettuata almeno quattro settimane prima, secondo le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Meta ha dichiarato la sua piena e totale disponibilità a collaborare con il Garante irlandese e di aver fornito tutte le informazioni richieste sull’app. L’azienda ha anche sottolineato che Threads è un prodotto opzionale e che gli utenti possono scegliere se usarlo o meno, nonché quali dati condividere e con chi, sottolineando inoltre che Threads non raccoglie nuovi tipi di dati rispetto a quelli già raccolti da Instagram.

L’indagine del Garante irlandese si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle autorità europee nei confronti delle pratiche di Meta in materia di privacy. Il Garante irlandese, che è l’autorità competente a vigilare sulle attività di Facebook & co. in Europa, ha già avviato altre indagini sull’azienda, riguardanti ad esempio il trasferimento dei dati personali degli utenti europei negli Stati Uniti, la sicurezza dei dati personali degli utenti di WhatsApp e Instagram, e l’utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale.



Potrebbero interessarti anche: