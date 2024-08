Bilancio e trasparenza nella società di persone

La sentenza del Tribunale di Ferrara n. 448 del 03-05-2024 in commento prende in considerazione la applicabilità alle società di persone delle norme in materia di bilancio dettate per le società per azioni.

Dopo un articolato e ben argomentato excursus in merito alla -non- rimessione della questione alla Corte di Giustizia, alla -non- sussistenza di un divieto ricavabile dalle norme comunitarie di applicare alle società di persone le disposizioni in materia di bilancio delle società per azioni il Tribunale si pronuncia per l’obbligo degli amministratori di società di persone di redigere il rendiconto nel rispetto delle regole dettate per il bilancio delle società per azioni.



Vuoi comprendere meglio il bilancio aziendale da un punto di vista giuridico? Il volume Il bilancio spiegato ai giuristi -Come leggere il bilancio d’esercizio è la risorsa perfetta per approfondire le nozioni fondamentali del bilancio, con un linguaggio chiaro e specifico per i professionisti del diritto.

1. La parziale diversità della funzione del bilancio nelle società di persone e nelle società di capitali

La interessante decisione del Tribunale di Ferrara parte da una considerazione, giustamente valorizzata dal Giudicante: manca, nelle società di persone una disciplina analitica di come redigere il rendiconto.

Questo vuoto normativo è parzialmente colmato dall’art. 2217 c.c., applicabile a tutti gli imprenditori, il quale prevede che “L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].”

Sempre la normativa in materia di società di persone dispone, agli art. 2302 e 2214 c.c. che “Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214 [2315, 2421, 2490, 2516]. (2302cc) e “L’imprenditore che esercita un’attivita’ commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari” (2214 cc) .

Dato atto che la applicazione -in via analogica, in forza delle disposizioni richiamate- delle norme in materia di bilancio delle società di capitali alle società di persone ha un su solido percorso argomentativo fondato sulle norme sopra citate, riteniamo corretto vagliare detto percorso da una prospettiva diversa, ovvero alla luce della parziale differenza di funzione del bilancio delle società di capitali rispetto al bilancio delle società di persone.

Il punto di partenza è costituito dal fatto che il bilancio delle società per azioni viene pubblicato nel registro delle imprese, e dunque tutte le informazioni contenute nello stesso sono destinare a fornire erga omnes una informazione puntuale, per quanto sintetica, sulla situazione della società.

Ben diversa è la situazione all’interno delle società di persone, contesto in cui i bilanci non soggiacciono all’obbligo di pubblicazione.

Destinatari del bilancio, o rendiconto, non sono cioè i terzi interessati, ma solo i soci, in forza del vincolo contrattuale che li lega alla società.

Piu precisamente sono i soci non amministratori ad essere destinatari del diritto al rendiconto per capire come “l’impresa collettiva comune” è stata gestita ed al fine di poter percepire l’utile d’esercizio, la cui distribuzione è condizionata appunto alla approvazione del bilancio.

Sotto tale aspetto, dunque la redazione e la approvazione del bilancio rappresentano un atto di esecuzione del contratto sociale da parte degli amministratori, legati alla società ed ai soci da un vincolo giuridico.

Ben diversa la situazione nelle società di capitali, dove il contenuto informativo del bilancio è fruibile dai terzi non soci i quali possono impugnabile il bilancio per nullità, per violazione di norme imperative dettate in nome dell’interesse generale alla trasparenza

La possibilità dei terzi di lamentare la non correttezza del comportamento degli amministratori, di soggetti non legati a loro da nessun vincolo giuridico, perché il bilancio non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione della società, evidenzia nel modo più certo che la disciplina di tale atto risponde all’esigenza di tutelare anche interessi diversi da quelli dei soci.

Ovvero degli unici soggetti che, nelle società di persone, possono visionare il bilancio.



Potrebbero interessarti:



– Il bilancio di esercizio e la sua capacità informativa: stato patrimoniale, conto economico

– Il rendiconto finanziario nel bilancio di esercizio



Volume consigliato FORMATO CARTACEO Il bilancio spiegato ai giuristi <p>Con l’intento di<strong> far capire un bilancio a quanti non sono tecnici della materia</strong>, gli Autori hanno stilato un glossario di termini e di istituti utilizzati in economia aziendale, che vengono poi riflessi nel bilancio di esercizio.<br /><br />Con <strong>un linguaggio semplice e chiaro e tramite modalità semplificative</strong>, i lettori vengono via via introdotti in un ambito ritenuto per lo più ostico e incomprensibile e il Professionista legale che si accosta al mondo delle aziende viene aiutato ad affrontare meglio le questioni più prettamente economiche e fiscali.<br /><br />Arricchiscono questa III edizione due nuove sezioni contenenti cenni ai <strong>bilanci straordinari</strong> e al <strong>bilancio consolidato</strong>.<br /><br /><strong>Flavia Silla</strong><br />Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione. Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione e da Ordini professionali ed è autrice di pubblicazioni in materia societaria, fallimentare e tributaria e in tema di strumenti ADR.<br /><strong>Sergio Galimberti</strong><br />Dottore commercialista in Milano, Revisore legale dei conti, è stato membro di Commissioni di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e componente del Coordinamento Nazionale Scuole di Alta formazione Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, docente in vari corsi di formazione e professore a contratto presso l’Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Economia Aziendale. Coautore di un’opera in tema di bilancio d’esercizio.</p> Flavia Silla, Sergio Galimberti | Maggioli Editore 2023 26.60 € Scopri di più