Bandi Comune di Roma: in arrivo 2000 posti di lavoro

Il Comune di Roma ha recentemente approvato due delibere, secondo le quali, anche tramite nuovi concorsi pubblici, nell’amministrazione capitolina verranno inserite oltre 2 mila risorse, di cui 830 già nel 2023. In arrivo entro l’anno anche un nuovo concorso per vigili urbani. Per le assunzioni, verranno utilizzati fondi di bilancio e finanziamenti che riguardano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Vediamo le informazioni già disponibili sulle nuove assunzioni.

1. Quali profili si cercano?

Per il 2023, il piano di assunzioni prevede la ricerca di: 400 insegnanti di scuola d’infanzia e educatori asilo nido;

349 istruttori amministrativi;

214 assistenti sociali;

150 funzionari amministrativi;

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR;

60 funzionari economici;

30 psicologi;

30 funzionari servizi educativi;

20 operatori servizi ambientali;

10 funzionari archivio storico;

5 autisti da assumere mediante scorrimento delle graduatorie del Centro per l’Impiego;

1 istruttore servizi informatici e telematici;

26 dirigenti. Nel 2024, invece, verranno assunti 800 agenti di polizia locale;

60 funzionari addetti agli aspetti economici e di ragioneria.

2. I bandi e le modalità di concorso

Al momento, i bandi e gli avvisi di ricerca non sono ancora stati pubblicati: gli interessati potranno trovare gli aggiornamenti in questa pagina o nella homepage del Comune di Roma. Tuttavia, dal momento che una delle due delibere approvate contiene il regolamento in cui viene spiegato come si svolgerà il concorso, possiamo già fornire indicazioni sulle modalità di concorso.

L’accesso agli impieghi a tempo indeterminato presso il Comune di Roma avviene attraverso concorsi pubblici per titoli ed esami o per soli esami, in relazione al profilo per cui si concorre. I concorsi si svolgono tramite: eventuale valutazione dei titoli dopo lo svolgimento delle prove orali, nei casi di concorso per titoli ed esami

l’attribuzione di un punteggio fisso stabilito dal bando

l’eventuale costituzione di sottocommissioni d’esame anche per le prove scritte

l’esecuzione di una prova preselettiva quando le domande di ammissione superano di dieci volte i posti previsti dal concorso

possibile pubblicazione di una banca dati dei quesiti 15 giorni prima della prova

le prove scritte possono essere racchiuse in un’unica prova a risposta multipla (per i profili tecnici possono essere previste prove pratiche in aggiunta o sostituzione)

lo svolgimento delle prove può avvenire mediante sistemi informatici e telematici

