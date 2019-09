Bandi Agenzia delle Dogane 2019: 100 nuove figure

Nuovi bandi per l’ Agenzia delle Dogane 2019, previste più di cento figure nelle diverse sedi dell’Ente.

Le procedure sono volte alla copertura di:

20 posti nel profilo professionale di seconda area , fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta;

nel profilo professionale di , fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta; 50 posti nel profilo professionale di chimico , terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nel profilo professionale di , terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; 40 posti nel profilo professionale di terza area, fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Concorso Agenzia delle Dogane 2019: 20 posti seconda area

Con la determinazione n. 30130 del 12 Agosto è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 20 posti nel profilo professionale di seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Ligura, il Piemonte e la Valle d’Aosta nelle sedi di Genova.

Come e quando inviare la domanda

I candidati possono inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica all’indirizzo adm.software-ales.it entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando.

Prove di selezione

La procedura di selezione prevede le seguenti prove:

prova preselettiva , attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 100, consistente in un test a risposta multipla per verificare capacità matematiche, logiche e deduttive;

, attivata qualora il numero delle domande sia superiore a 100, consistente in un test a risposta multipla per verificare capacità matematiche, logiche e deduttive; prova scritta , un questionario a risposta multipla sulle materie a bando;

, un questionario a risposta multipla sulle materie a bando; prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie della prova scritta (anche su argomenti inerenti fini istituzionali, attribuzioni, organi e attività dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Concorso Agenzia delle Dogane 2019: 50 posti di chimico

Con determinazione n. 86906 del 25 Luglio 2019 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 50 posti nel profilo professionale di chimico, terza area, fascia retributiva F1.

La figura verrà assunta a tempo indeterminato presso le strutture centrali e i laboratori chimici territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come e quando inviare la domanda

Le domande e la relativa documentazione potranno essere inviati esclusivamente tramite procedura telematica al sito adm.software-ales.it entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del bando.

Prove di selezione

La procedura selettiva è così organizzata:

prova preselettiva , attivata qualora il numero dei candidati sia pari o superiore a 300, con quesiti a risposta multipla per verificare capacità matematiche, logiche, deduttive e di lingua inglese;

, attivata qualora il numero dei candidati sia pari o superiore a 300, con quesiti a risposta multipla per verificare capacità matematiche, logiche, deduttive e di lingua inglese; due prove scritte , per analizzare le capacità di analisi e soluzione dei problemi teorici e pratici, attraverso la redazione di un elaborato o la redazione di un questionario a risposta multipla sulle materie indicate nel bando;

, per analizzare le capacità di analisi e soluzione dei problemi teorici e pratici, attraverso la redazione di un elaborato o la redazione di un questionario a risposta multipla sulle materie indicate nel bando; prova orale, un colloquio sulle materie delle prove scritte, lingua inglese, applicazioni informatiche principali e su diritto amministrativo, tributario, statistica e legislazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorso Agenzia delle Dogane 2019: 40 posti terza area

Con la determinazione n. 28008 del 23 luglio 2019 è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 figure da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1, nel profilo professionale di funzionario doganale.

Gli uffici presso cui verranno assunti i vincitori saranno della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta con sede a Genova.

Come e quando inviare la domanda

Le domande dovranno essere compilate e trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, esclusivamente mediante la procedura sul portale adm.software-ales.it.

Prove di selezione

La procedura di selezione prevede le seguenti prove:

preselettiva , attivata nel caso in cui ci siano più di 200 domande, consistente in un test a risposta multipla sulle capacità matematiche, logiche e deduttive;

, attivata nel caso in cui ci siano più di 200 domande, consistente in un test a risposta multipla sulle capacità matematiche, logiche e deduttive; prova scritta , un questionario a risposta multipla sulle materie a bando;

, un questionario a risposta multipla sulle materie a bando; prova orale, un colloquio mirato ad accertare la preparazione, le attitudini e la conoscenza del candidato delle materie oggetto della prova scritta, della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche. Oltre ad argomenti inerenti a fini istituzionali, le 9 attribuzioni, gli organi e le attività dell’Agenzia.

Per la preparazione consigliamo il seguente volume:

