Bagno condominiale: obbligo di manutenzione al condominio

riferimenti normativi: art. 2051 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Trib. Milano, Sentenza del 02/05/2023, n. 3526

1. La vicenda: l’inagibilità del bagno condominiale

Una condomina, titolare di un appartamento in un condominio (c.d. casa di ringhiera), poteva l'utilizzare, insieme ad altre due unità immobiliari poste sullo stesso piano, un bagno condominiale. I servizi igienici in questione, però, versavano in avanzato stato di degrado al punto da essere inutilizzabili. La condomina chiedeva in più occasioni al condominio di provvedere alla loro sistemazione, affinché potessero essere utilizzati, ma senza conseguire alcun risultato. Di conseguenza si rivolgeva la Tribunale facendo presente che detta situazione determinava per l'attrice l'impossibilità di poter fruire appieno della propria unità immobiliare, non disponendo la stessa di un servizio igienico e risultando quello condominiale di cui aveva l'utilizzo totalmente inagibile. Pretendeva, quindi, il ripristino della struttura del bagno ed il risarcimento dei danni. Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.

2. La questione

Cosa può accadere al condominio che non adempie all’obbligo custodiale e manutentivo delle parti comuni previsto dall’articolo 2051 c.c.?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione all’attrice. Lo stesso giudice ha notato che, dalla documentazione prodotta dall’attrice e dalla successiva C.t.u., è emerso come l’obbligo di custodia del bagno comune non sia stato assolto: i servizi igienici sono risultati in un forte stato di degrado e il mancato obbligo manutentivo in capo al condominio ha determinato l’impossibilità per l’attrice di poter utilizzare e/o concedere in locazione l’unità immobiliare di sua proprietà. Il Tribunale ha notato quindi che l’inerzia nel manutenere i servizi igienici ha provocato conseguenze negative nei confronti dell’attrice la cui unità immobiliare è sprovvista di servizi igienici. Il giudicante ha condannato il condominio a provvedere alla manutenzione ed al ripristino del servizio igienico in questione. Inoltre ha riconosciuto il diritto dell’attrice al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell’immobile di sua proprietà, quantificato in € 10.436,00. Infine ha condannato il convenuto al pagamento di € 50,00 in favore dell’attrice per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle opere in caso di inosservanza (a decorrere dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza), nonché al pagamento delle spese processuali.



