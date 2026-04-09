La temporanea scomparsa di migliaia di avvocati dall’Albo unico nazionale forense, avvenuta tra il 5 e il 6 aprile 2026, non è un semplice incidente tecnico. L’episodio, che ha avuto effetti immediati anche sulla piattaforma ConciliaWeb di AGCOM, ha messo in discussione l’affidabilità di un’infrastruttura digitale cruciale per il funzionamento della professione forense.
Quando un dato come lo status professionale di un avvocato diventa improvvisamente incoerente o inesatto, le conseguenze non restano confinate ai sistemi informatici: si riflettono sulla reputazione, sui rapporti con i clienti e sul corretto svolgimento dei procedimenti. È qui che il caso assume un rilievo giuridico ben più ampio. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso “Dal GDPR alla Legge AI – Policy, reporting e strumenti pratici per la governance dei dati”
Indice
- 1. Un dato “pubblico” ma fragile
- 2. Privacy e rischio di data breach
- 3. Il nodo delle responsabilità
- 4. Comunicazioni ai clienti: un errore amplificato
- 5. Effetti sui procedimenti e continuità della difesa
- 6. La vera questione: fiducia nei sistemi digitali
- 7. Conclusioni
- Formazione in materia per professionisti
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1. Un dato “pubblico” ma fragile
L’Albo unico nazionale non è un semplice elenco: è uno strumento di certificazione pubblica dello status professionale. La sua affidabilità è presupposto per una molteplicità di attività, dalla verifica dei requisiti alla legittimazione nella rappresentanza.
La vicenda dimostra però una criticità strutturale: il dato non è statico, ma dipende da flussi informatici tra ordini territoriali e CNF. Se questi flussi si interrompono o si alterano, il sistema perde coerenza e il dato – pur formalmente “pubblico” – diventa improvvisamente inattendibile. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Formulario commentato della privacy
La nuova edizione dell’opera affronta con taglio pratico gli aspetti sostanziali e procedurali del trattamento dei dati personali alla luce delle nuove sfide poste dall’evoluzione normativa e tecnologica degli ultimi due anni. La disciplina di riferimento è commentata tenendo conto dei rilevanti interventi a livello europeo e nazionale (tra cui le Linee Guida EDPB, i regolamenti AI Act e DORA, l’attuazione della direttiva NIS 2), offrendo al Professionista una guida completa e aggiornata.Il libro è suddiviso in tredici sezioni, che coprono ogni aspetto della materia e tutti gli argomenti sono corredati da oltre 100 formule e modelli. Tra le novità più rilevanti:• Connessioni tra il nuovo AI Act e il GDPR, differenze tra FRIA e DPIA, valutazione dei rischi e incidenti• Gestione del personale: smart working, telelavoro e whistleblowing• Strumenti di monitoraggio: controlli a distanza dei lavoratori, cloud computing e gestione degli strumenti informatici in azienda• Tutela degli interessati: una guida completa su profilazione, processi decisionali automatizzati e sull’esercizio dei diritti• Strumenti di tutela: sanzioni, reclami, segnalazioni e ricorsi al Garante.Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics della sede di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista. Studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre trecento contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.Enzo Maria Tripodiattualmente all’Ufficio legale e al Servizio DPO di Unioncamere, è un giurista specializzato nella disciplina della distribuzione commerciale, nella contrattualistica d’impresa, nel diritto delle nuove tecnologie e della privacy, nonché nelle tematiche attinenti la tutela dei consumatori. È stato docente della LUISS Business School e Professore a contratto di Diritto Privato presso la facoltà di Economia della Luiss-Guido Carli. Ha insegnato in numerosi Master post laurea ed è autore di oltre quaranta monografie con le più importanti case editrici.Cristian ErcolanoPartner presso Theorema Srl – Consulenti di direzione, con sede a Roma; giurista con circa 20 anni di esperienza nell’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e più in generale sui temi della compliance e sostenibilità. Ricopre incarichi di Responsabile della Protezione dei Dati, Organismo di Vigilanza e Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso realtà private e pubbliche. Autore di numerosi contributi per trattati, opere collettanee e riviste specialistiche sia tradizionali che digitali, svolge continuativamente attività didattica, di divulgazione ed orientamento nelle materie di competenza.
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2. Privacy e rischio di data breach
Uno degli aspetti più delicati riguarda la protezione dei dati personali. Anche in assenza di accessi abusivi, la trasmissione di elenchi incompleti o inesatti può integrare una violazione dei principi fondamentali del GDPR, in particolare quelli di esattezza e affidabilità del dato.
Non va esclusa, quindi, la configurabilità di un vero e proprio data breach. La normativa europea considera infatti violazione anche la perdita, l’alterazione o l’indisponibilità dei dati. Se l’evento ha comportato rischi per gli interessati – in questo caso gli avvocati – potrebbero emergere obblighi di notifica al Garante e di documentazione dettagliata dell’accaduto.
3. Il nodo delle responsabilità
La ricostruzione preliminare individua un problema nei sistemi del CNF, con effetti propagati su ConciliaWeb. Ma il punto giuridico centrale è un altro: chi è responsabile del dato e chi del suo utilizzo?
Da un lato c’è il soggetto che genera e trasmette l’informazione; dall’altro chi la utilizza per produrre effetti concreti, come la disattivazione dei profili o l’invio di comunicazioni ai clienti. Questo scenario apre il tema della responsabilità condivisa o concorrente nella gestione dei sistemi interoperabili.
4. Comunicazioni ai clienti: un errore amplificato
Il passaggio più critico è probabilmente quello delle comunicazioni inviate agli assistiti. Se queste sono state generate automaticamente sulla base di dati non verificati, il problema non è solo tecnico ma giuridico.
Si pone infatti una questione di correttezza e proporzionalità del trattamento: è legittimo inviare messaggi potenzialmente allarmanti senza una verifica rafforzata? Il rischio concreto è quello di aver compromesso il rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, con possibili conseguenze anche sotto il profilo del danno reputazionale.
5. Effetti sui procedimenti e continuità della difesa
La disattivazione dei profili su ConciliaWeb può aver inciso sulla gestione dei procedimenti in corso. Anche se temporaneamente, la perdita di accesso o di riconoscimento del difensore può creare disfunzioni operative, ritardi o incertezze sulla validità degli atti.
Questo aspetto è particolarmente rilevante perché coinvolge non solo gli avvocati ma anche i diritti dei cittadini assistiti, evidenziando come un errore tecnico possa avere ricadute sostanziali sul sistema di tutela.
6. La vera questione: fiducia nei sistemi digitali
Al di là delle responsabilità specifiche, la vicenda solleva una domanda più ampia: quanto sono affidabili le infrastrutture digitali su cui si fonda oggi l’esercizio della professione forense?
La crescente interdipendenza tra banche dati, piattaforme e sistemi automatizzati espone il sistema a rischi sistemici. Quando il dato centrale si altera, gli effetti si propagano rapidamente, generando un impatto che va ben oltre il singolo disservizio.
7. Conclusioni
Definire l’accaduto come un semplice “bug” rischia di sottovalutare la portata del problema. Siamo di fronte a un caso che tocca privacy, responsabilità istituzionali e affidabilità dei sistemi digitali pubblici.
La priorità ora è fare chiarezza: individuare le cause, verificare eventuali violazioni e adottare misure per evitare che episodi simili si ripetano. Perché quando è in gioco la fiducia nel sistema, anche un errore temporaneo può lasciare conseguenze durature.
Formazione in materia per professionisti
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