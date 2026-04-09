L’APE o Attestazione di prestazione energetica è un documento obbligatorio, redatto da un tecnico obbligatorio, nella maggior parte delle compravendite e locazioni immobiliari. Tuttavia esistono alcune eccezioni previste dalla normativa italiana. Per approfondire la materia consigliamo il volume I contratti di compravendita immobiliare, disponibile su Shop Maggioli o su Amazon.
Indice
1. Che cos’è l’APE
Più specificatamente l’APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di una sua unità immobiliari. Indica la classe energetica, i consumi stimati e propone eventuali interventi migliorativi. L’obbligo di redazione dell’APE è stato introdotto dal D.lgs. 192/2005 e successive modifiche. Per approfondire la materia consigliamo il volume I contratti di compravendita immobiliare, disponibile su Shop Maggioli o su Amazon.
I contratti di compravendita immobiliare
Il volume è pensato per consentire ai professionisti, così come ai neofiti della materia, l’acquisizione delle conoscenze operative essenziali per governare e gestire i contratti di compravendita immobiliare.La trattazione si dispiega, con un approccio pratico e lineare, accompagnando il lettore a partire dal momento iniziale delle trattative e delle responsabilità precontrattuali, fino all’esame delle forme specifiche di finanziamento – aggiornate agli ultimi importanti arresti giurisprudenziali – ed al vaglio del trattamento fiscale applicato.Il testo affronta gli aspetti più delicati: i rimedi per i vizi e le discordanze fra il preliminare e l’atto di compravendita, il rapporto fra le parti e gli agenti immobiliari e la possibile verifica dell’insorgere dell’obbligo o meno delle parti di corrispondere le provvigioni al mediatore. Agli strumenti di finanziamento è dedicato un ampio spazio con particolare riguardo ai nuovi mezzi di recente introduzione: viene analizzato il funzionamento della rinegoziazione e della surroga del mutuo, i meccanismi applicativi del rent to buy, del leasing immobiliare abitativo, del lease back e l’innovativo real estate crowdfunding.Flaviano PelusoAvvocato del Foro di Roma specializzato nell’assistenza alle imprese e nel diritto delle nuove tecnologie. Professore a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università della Tuscia. È autore di numerosi volumi e pubblicazioni scientifiche.Gabriele Pacifici NucciAvvocato cassazionista, svolge la propria attività al fianco di imprese. Già legal counselor presso studi legali all’estero, è docente a contratto presso l’Università La Sapienza e l’Università di Teramo e autore di numerosi volumi e scritti scientifici.
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2. Chi può rilasciare l’APE
In Italia l’APE è obbligatorio per tutti i nuovi contratti di locazione a uso abitativo o commerciale stipulati dopo il 6 giugno 2013, come previsto dal D.L. 63/2013 e successiva legge di conversione.
Per ottenere l’Attestato di Prestazione Energetica è necessario rivolgersi a certificatori energetici abilitati che possono essere:
• Ingegneri:Professionisti iscritti all’albo professionale e con formazione specifica in efficienza energetica.
• Architetti: Iscritti a un albo professionale e con competenze in progettazione energetica.
• Geometri: Iscritti a un albo professionale e con formazione in calcoli energetici.
• Periti tecnici: Professionisti con esperienza e formazione in certificazione energetica. Questi professionisti devono seguire un corso di formazione riconosciuto e superare un esame finale per ottenere l’abilitazione. È fondamentale assicurarsi che il certificatore sia iscritto a un albo regionale e abbia effettuato un sopralluogo obbligatorio per redigere un APE valido.
• Agenzie specializzate – Esistono aziende che si occupano esclusivamente di certificazioni energetiche e garantiscono un servizio rapido ed efficiente.
3. APE obbligatori
In linea generale si ritiene che l’APE sia obbligatorio nei seguenti casi:
- compravendite immobiliari (rogito notarile)
- locazioni di immobili (stipula di un nuovo contratto)
- Annunci di vendita e affitto (con indicazione della classe energetica)
- Edifici di nuova costruzione
- Ristrutturazioni importanti (più del 25% dell’involucro)
4. Casi in cui l’APE non è obbligatorio
La normativa, in particolare l’art. 3, comma 3 del D.lgs. 192/2005 identifica alcune eccezioni nelle quali non occorre allegare l’APE:
- Edifici la cui superficie ha dimensioni molto ridotte che non superano i 50 mq complessivi (piccolo deposito o mini appartamento)
- Ruderi o edifici fatiscenti – collabenti (immobili non utilizzabili e privi di impianti);
- Edifici industriali, artigianali o agricoli non climatizzati, se non riscaldati o raffrescati e destinati ad usi specifici sono esclusi (es. capannoni agricoli senza impianto termico).
- Box, cantine garage e parcheggi – trattasi di unità immobiliari non residenziali, prive di impianto di climatizzazione.
- Immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali sono esenti, salvo interventi che ne modificano l’efficienza energetica;
- Fabbricati isolati con un utilizzo molto limitato e consumo energetico trascurabile (casa vacanze usata per meno di 4 mesi all’anno);
- Immobili privi di impianto termico
5. APE simulato in caso di impianto assente
In alcuni casi, per motivi contrattuali oppure pratici, può essere redatto un’ape simulato ipotizzando l’assenza dell’impianto.
Ciò viene fatto nella maggior parte dei casi di edifici non climatizzati, consentendo comunque la redazione dell’attestato.
6. Sanzioni
Le sanzioni per la mancanza dell’Attestato di prestazione energetica sono significative e variano a seconda della gravità dell’infrazione.
In caso di vendita la sanzione varia da 3.000 a 18.000 euro;
In caso di locazione da 700 a 4.200 euro;
In casi di dichiarazione errata da 700 a 4.200 euro;
In caso di certificato non conforme da 1.000 a 6.000 euro
Queste sanzioni sono state introdotte per garantire l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale, e sono applicate da diverse autorità a seconda della natura dell’infrazione.
7. Conclusioni
L’Ape è uno strumento importante per valutare l’efficienza energetica degli edifici, ma non sempre è obbligatorio. Occorre, tuttavia, comprendere quando è obbligatorio allegarlo oppure no anche al fine di evitare possibili sanzioni per mancata allegazione.
È fondamentale per i proprietari di immobili, agenti immobiliari e notai verificare la presenza e la validità della certificazione così da garantire transazioni trasparenti e conformi alla legge.
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Bibliografia
Quali immobili sono esenti dalla certificazione energetica (Ape) – Immobiliare.it – Alessandra Caparello – 4.03.2026;
Casi in cui l’Ape non è obbligatoria – Predeion – 30.07.2025
Chi può rilasciare l’attestato di prestazione energetica – La Legge per tutti – Sabrina Mirabelli – 3.12.2022;
Quali sanzioni si rischiano senza l’attestato di prestazione energetica? – mvserviziimmobiliari.it – 17.05.2024
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