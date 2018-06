Obbligo di assicurazione obbligatoria, anche per praticanti avvocati?

Assicurazione obbligatoria anche per praticanti abilitati? Il Cnf risponde

Versione PDF del documento

Il Consiglio nazionale forense, con parere del 15 giugno 2018, ha dato risposta ai seguenti due quesiti posti dal Coa di Forlì Cesena, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione:

se l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile possa ritenersi gravante anche sui praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo; quale sia il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori.

In ordine al primo quesito, il Cnf osserva che la legge è ben chiara nell’individuare il soggetto obbligato, limitando detto obbligo agli avvocati, alle associazioni o società tra professionisti. Non anche, pertanto, ai soggetti iscritti nel Registro dei praticanti (semplici o abilitati) i quali non ne saranno gravati. Questo non esclude tuttavia, prosegue il Cnf, che il praticante svolgente attività professionale – e ciò è auspicabile – possa porre in essere le opportune cautele, ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale.

Il secondo dubbio interpretativo appare invece superato, chiarisce il Consiglio, dalla modifica all’art. 12 Legge n. 247/2012 introdotta dal D.L. n. 148/2017, in virtù della quale “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Volume consigliato

Gli adempimenti fiscali dell'Avvocato Mariani, 2018, Maggioli Editore 2018, L’opera, aggiornata alla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n° 205), è uno strumento indispensabile sia per chi si avvicina alla professione e sia per chi, nonostante l’esperienza, ha l’arduo compito di districarsi tra i vari adempimenti di natura fiscale che...



Consulta la sezione dedicata alla pratica d’Avvocato!

© RIPRODUZIONE RISERVATA