Avvalimento requisito pertinente ed esecuzione diretta dall'ausiliaria

Appalti: avvalimento del requisito pertinente e obbligo di esecuzione diretta dell’impresa ausiliaria

Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera 2.5.2018, n. 419, *** Coop. Soc. (Avv. Alessandro Biamonte) – Comune di Solopaca – C.U.C. Provincia di Benevento.

Ai sensi dell’art. 89 co. 1, seconda parte, del D.Lgs. 50/2016 quando vengano richiesti come requisiti di partecipazione esperienze professionali pertinenti (all’oggetto dell’appalto), gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Allorquando si tratti di prestito del requisito dell’esperienza professionale riferita allo specifico servizio oggetto dell’appalto, occorre verificare, in ossequio al dettato dell’art. 89, l’impegno dell’impresa ausiliaria ad eseguire il servizio con le risorse e l’organizzazione aziendale che le avevano consentito di acquisire il requisito esperienziale.

In tali casi, in cui rileva – ai fini della partecipazione alla gara – il possesso del requisito pertinente, in caso di avvalimento è necessaria l’esecuzione diretta della prestazione da parte dell’impresa ausiliaria (la quale non può limitarsi a “prestarlo” nominalmente); pertanto, il contratto di avvalimento deve recare l’elenco del personale della ditta ausiliaria dedicato specificamente al servizio in quanto, ai fini della determinazione del contenuto del contratto, non può essere considerata utile altra documentazione versata negli atti di gara e, in particolare, documentazione proveniente dal solo avvalente e non riconducibile all’impresa ausiliaria.

Volume consigliato

