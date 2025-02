Concorso Agenzia delle Dogane 2025: le domande più comuni

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un nuovo concorso per l’assunzione di 415 Assistenti amministrativi tributari, con l’aggiunta di 46 posti in altri profili professionali. Vediamo le 10 domande più frequenti (FAQ) e tutti i consigli per la preparazione. Per un’analisi dettagliata del bando, consulta l’articolo dedicato su Diritto.it.