Accordi patrimoniali tra ex conviventi: la natura contrattuale

Gli accordi tra ex conviventi per disciplinare il mantenimento della prole e le questioni patrimoniali rientrano nella capacità negoziale e sono soggetti alla normativa generale sui contratti se non implichino obblighi ex lege o finalità di mantenimento dirette alla prole. Lo ha stabilito la I sezione Civile della Corte di Cassazione nell’Ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1324. In materia, consigliamo il volume I nuovi procedimenti di famiglia – Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande

1. La vicenda: accordi patrimoniali tra ex conviventi

La Corte d’Appello aveva riformato la decisione di primo grado, respingendo l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale si era ingiunto a una donna di pagare, all’ex convivente, la somma di Euro 380.000,00, oltre interessi e spese, in forza di una scrittura privata sottoscritta da tali parti nel 2018, “a transazione”, per definire gli aspetti relativi all’esercizio della responsabilità sul figlio minore (nato nel 200 dalla relazione sentimentale con convivenza more uxorio tra i due, terminata nel 2011) e quelli patrimoniali, clausola con la quale la donna si era impegnata in qualità di proprietaria esclusiva dell’abitazione, a vendere il predetto immobile e a riconoscere all’ex sul prezzo della vendita un ricavato pari alla somma complessiva di Euro 380.000,00, riconoscimento di debito, sul prezzo di vendita di immobile di proprietà della donna, finalizzato all’equiparazione delle elargizioni e dei beni conferiti dall’uomo alla prima famiglia e al primo figlio, con quelle riconosciute e da riconoscersi alla seconda famiglia e al secondo figlio. Il Tribunale, pronunciando sull’opposizione a decreto ingiuntivo, aveva accolto l’opposizione e rilevato che con tale accordo, avente natura transattiva, le parti, dalla cui convivenza more uxorio era nato il figlio, avevano regolato gli aspetti concernenti l’affidamento e il mantenimento unitamente ad alcuni aspetti concernenti questioni patrimoniali pendenti tra le parti. La Cassazione affronta e fa chiarezza su alcuni aspetti che riguardano gli accordi tra ex conviventi. In materia, consigliamo il volume I nuovi procedimenti di famiglia – Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande

2. Gli effetti negoziali

La Cassazione ha affermato che le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. (S.U. n. 21761/2021). Si è chiarito che l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l’omologazione (Cass. n. 24621/2015) e la Corte ha stabilito che la soluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione “a latere” ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti. Ciò in relazione alla natura di contratti estranei all’oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie.



3. La disciplina post convivenza

Nella specie, l’accordo era stipulato tra ex conviventi di fatto, al momento della cessazione della convivenza, per disciplinare sia profili relativi al mantenimento della prole sia questioni patrimoniali insorte nella coppia. Al riguardo, è stato affermato che “In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all’art. 337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole” (Cass. n. 663/2022).