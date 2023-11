Accesso avvocati all’Anagrafe nazionale: decreto in G.U.

Il Decreto del Ministero dell’Interno consta di appena 4 articoli, e disciplina il contenuto e le modalità tecniche – attraverso un apposito disciplinare allegato – per la richiesta ed il rilascio del certificati. Nel dettaglio, il decreto costituisce l’ulteriore passo in avanti nei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente, che ha lo scopo di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l’ANPR.

2. Modalità di accesso per avvocati all’Anagrafe nazionale



Ai sensi dell’art. 2, i legali potranno accedere al servizio disponibile al sito internet www.anagrafenazionale.interno.it, previa identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2. L’avvocato si autenticherà, pertanto, nell’area dedicata tramite CIE, CNS, SPID livello 2.

ANPR verifica l’iscrizione dell’avvocato nell’albo o nell’elenco degli avvocati di cui all’art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 247 del 2012, e nella richiesta, l’avvocato dovrà inserire gli elementi identificativi del soggetto del quale: codice fiscale ovvero nome, cognome, data e luogo di nascita, e potrà richiedere fino a trenta certificati al giorno.

Dovrà, inoltre essere dichiarato sotto la propria responsabilità penale e disciplinare che il certificato è richiesto sulla base di specifico mandato ricevuto nella data da indicarsi, per finalità di uso legale scegliendo tra a) uso notifica, b) uso stragiudiziale, c) uso in giudizio.

Il certificato è reso immediatamente disponibile nel sito web di ANPR.

I certificati richiesti sono rilasciati previa conferma da parte dell’avvocato dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale e sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali.