L’ATP (accertamento tecnico preventivo): un caso particolare

1. Un caso particolare di ATP: la tutela giurisdizionale della dignità degli stranieri detenuti nei C.I.E.



Singolare è l’ordinanza emessa dal Tribunale civile di Bari nel contesto della complessa vicenda giudiziaria promossa in proprio da due avvocati baresi, che hanno proposto prima ricorso per ATP, poi citazione nel merito e infine ricorso ex art. 700 c.p.c., per contestare le condizioni di trattenimento dei migranti nella struttura del Centro di identificazione e di espulsione di Bari-Palese, già oggetto di attenzione mediatica per numerosi casi di rivolte e fughe dettati dalle condizioni inumane in cui veniva eseguito il trattenimento.

A seguito di una fase istruttoria ante causam terminata con il deposito di relazione peritale avente ad oggetto le condizioni della struttura del CIE di Bari-Palese, due legali baresi avviano ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. 267/2000, nella propria qualità di cittadini elettori del Comune e della Provincia di Bari, un’azione giudiziaria civile in sostituzione dei due enti citati e avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari-Ufficio Territoriale del Governo, per accertare le condizioni del CIE barese.

Lo scopo dei ricorrenti era quello di ricondurre le condizioni di vita nel centro barese al disposto dell’articolo 14, comma 2, T.U. Imm., ove si prevede che “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità”. L’azione non è proposta a tutela dei diritti dei migranti trattenuti, bensì a tutela delle posizioni soggettive delle comunità locali che si vedono loro malgrado coinvolte nelle scelte gestionali dell’amministrazione statale. Tuttavia il presupposto obiettivo dell’azione è pur sempre l’accertamento delle condizioni del trattenimento. Diverse le tipologie di domande avanzate: 1) accertare che il CIE “è una struttura di detenzione di esseri umani”; 2) accertare che in detta struttura manca un presidio del S.S.N. e che non sono state recepite le “Linee Guida per la progettazione del Centri di Identificazione e di Espulsione” redatte nell’aprile 2009 dal Comitato Tecnico del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (linee-guida peraltro mai recepite dai competenti organi deliberanti dell’amministrazione statale); 3) accertare che la detenzione in tale centro integra una “condotta materiale lesiva dei diritti universali dell’uomo” e una violazione delle carte fondamentali dei diritti dell’uomo e “degli standard minimi di vivibilità per i detenuti stabiliti dalla normativa interna e comunitaria e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”; 4) ordinare di conseguenza la chiusura del centro, o in subordine l’effettuazione delle opere edilizie descritte come necessarie dal CTU nella fase di ATP; 5) condannare gli enti convenuti a risarcire agli enti locali, in sostituzione dei quali l’azione è promossa, i danni cagionati, con particolare riguardo a quelli relativi all’immagine di detti enti.