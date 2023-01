Valutazione di impatto ambientale. Poteri della P.A. e sindacato del Giudice Amministrativo

[1] L’istituto fu introdotto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 27 giugno 1985, n. 337, “con il precipuo fine di predisporre uno strumento di tutela ambientale di tipo preventivo poiché interveniente nella fase istruttoria del procedimento di localizzazione delle opere”, in questo senso N. Assini, Diritto Urbanistico, Cedam 2007, p. 62

[2] Trattasi dei progetti individuati negli allegati II, II-bis III e IV alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006

[3] In questa sede ci si limita a descrivere il procedimento di Via di competenza statale. Per la Via di competenza regionale, si rinvia all’art. 27-bis D.lgs. n. 152/2006, rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”, con il quale il proponente ottiene il rilascio, insieme alla Via, “di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”

[4] In base all’art. 24, co. 5, D.lgs. n. 152/2006, invero, “l’autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico”

[5] Si veda Tribunale Amministrativo Regionale | MARCHE – Ancona | Sezione 1, per il quale “il modello procedimentale di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) vigente nel nostro ordinamento impone all’Autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell’opera da un lato e, dall’altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente da essa rivenienti, tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento”

[6] Si veda F. Fracchia in Diritto dell’Ambiente, Funzioni e procedimenti, Giappichelli 2021, p. 78, il quale ritiene che, in materia di Via, “la peculiarità della funzione di valutazione attribuita al soggetto pubblico risiede nella natura stessa della comparazione tra interessi che questi è tenuto a compiere”

[7] Nel procedimento di Via assume rilevanza anche la c.d. discrezionalità tecnica, ossia l’acquisizione degli elementi tecnico-scientifici sul grado di nocività dell’opera, cfr. Fracchia in Diritto dell’Ambiente, cit., p. 78. Si veda, altresì, CDS, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5295, per il quale “la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l’autorità decidente, attraverso l’apporto di elementi tecnico – scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell’habitat”

[8] Recita l’art. 9, co. 3, Costituzione, che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”; mentre, l’art. 41 Costituzione afferma che “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”

