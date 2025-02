Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito – La recensione della settimana

Negli ultimi anni, il fenomeno del sovraindebitamento ha assunto un ruolo centrale nel dibattito giuridico ed economico, spingendo il legislatore a rafforzare gli strumenti di tutela per i soggetti non fallibili. La riforma introdotta con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha ridefinito profondamente le procedure di gestione del debito, ampliando le possibilità di accesso a misure di esdebitazione e offrendo soluzioni più efficaci per chi si trova in difficoltà economica.

In questo contesto si inserisce il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento: come uscire dal debito, edito da Maggioli Editore, che fornisce un’analisi chiara e dettagliata delle nuove disposizioni in materia. Il libro si propone come una guida essenziale per avvocati, commercialisti, gestori della crisi e operatori del settore creditizio, offrendo un approccio pratico per affrontare le problematiche legate all’eccessivo indebitamento e individuare le migliori strategie di risoluzione.