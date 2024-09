Obblighi di comunicazione e trasparenza fiscale: il d.lgs. 128/2024

1. Obiettivi del decreto: trasparenza e obblighi di comunicazione



Il principale scopo del decreto è quello di rafforzare la trasparenza fiscale all’interno dell’Unione Europea. Esso richiede alle grandi imprese e succursali di pubblicare informazioni dettagliate riguardanti le imposte sul reddito pagate nei diversi Stati membri, nonché nei paesi terzi. Questa iniziativa rientra in un più ampio sforzo dell’UE volto a migliorare la trasparenza fiscale e a combattere l’evasione e l’elusione fiscale.

Le disposizioni del decreto mirano a fornire un quadro chiaro delle attività fiscali delle imprese multinazionali, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei loro profitti e delle tasse pagate nei vari paesi. In tal modo, si intende dare al pubblico e alle autorità fiscali maggiori strumenti per valutare se queste società stanno adempiendo correttamente ai loro obblighi fiscali nei diversi paesi in cui operano​.

Il Decreto Legislativo n. 128 del 2024 rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro l’elusione fiscale e nell’aumento della trasparenza fiscale a livello europeo. Attraverso l’introduzione di obblighi di comunicazione per le grandi imprese multinazionali, si spera di migliorare la responsabilità aziendale e di rafforzare la fiducia nel sistema fiscale. Le nuove normative impongono un’importante sfida amministrativa alle aziende, ma al contempo promettono di offrire vantaggi significativi in termini di equità e trasparenza all’interno del mercato unico europeo.