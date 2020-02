Separazione dei coniugi: qual è il destino dell’impresa familiare?

In questo breve contributo cercherò di spiegare con un linguaggio sì tecnico, ma comprensibile anche al lettore “non addetto ai lavori”, quali sono gli effetti che produce la separazione tra i coniugi in presenza di un’impresa familiare.

Separazione personale dei coniugi

Con la separazione personale dei coniugi – sia essa consensuale o giudiziale – il vincolo coniugale non si scioglie e, pertanto, continuano a restare in vita alcuni doveri nascenti dal matrimonio. Il giudizio di separazione nel nostro ordinamento si introduce con un ricorso, a seguito del quale il Presidente provvede, con decreto, a fissare l’udienza cui dovranno comparire i coniugi personalmente. Le questioni che vengono affrontate, sia nella separazione consensuale che in quella giudiziale, riguardano:

L’affidamento dei figli ed il loro mantenimento; L’assegnazione della casa coniugale; Il mantenimento del coniuge economicamente più debole.

1.Per quanto riguarda i figli, i coniugi – anche se il loro rapporto è giunto al capolinea – continuano ad essere genitori e, dunque, sono chiamati ad esercitare quella che viene chiamata responsabilità genitoriale.

I figli continueranno, pertanto, a ricevere da ciascun genitore le cure necessarie, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza morale ed a consersare rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Di regola l’affido è condiviso, solo in presenza di gravi motivi viene disposto l’affido esclusivo.

2.Quanto all’assegnazione della casa coniugale, il nostro Legislatore prevede che questa venga assegnata, nel precipuo interesse dei figli, al genitore cui questi vengono affidati (genitore collocatario) ciò per fa sì che continuino a crescere nel loro habitat familiare.

3.In presenza di un coniuge economicamente più debole, ovvero che non abbia capacità lavorativa per età, stato di salute…, il nostro Legislativo gli riconosce il diritto a percepire un assegno di mantenimento che deve essere corrisposto con cadenza mensile.

Dopo questo breve excursus, cerco ora di dare una risposta all’interrogativo: la separazione dei coniugi quali effetti produce sull’impresa familiare?

L’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis c.c..

Per poter parlare di impresa familiare è essenziale l’esistenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità con il titolare dell’impresa – impresa individuale – o con ciascuno dei titolari della stessa –impressa collettiva-.

Altro elemento fondamentale è la prestazione di attività lavorativa di collaborazione in via continuata.

Il familiare che presta attività lavorativa in modo continuato ha diritto al mantenimento in relazione alla condizione patrimoniale della famiglia, partecipa agli utili, ai beni acquistati con questi e agli incrementi dell’azienda.

Quali sono le cause che determinano la cessazione dell’impresa familiare?

L’impresa familiare può cessare: 1. Morte dell’imprenditore; 2. Esclusione; 3. Recesso del partecipante.

Non vi rientra l’ipotesi di separazione personale dei coniugi, vediamo perché.

Visto il silenzio normativo sul punto si sono pronunciate dottrina e giurisprudenza.

La dottrina maggioritaria, partendo dal presupposto che la separazione personale dei coniugi non fa venir meno lo status di coniuge e se i rapporti tra i coniugi non costituiscono minaccia per l’attività di impresa, sostiene che il coniuge separato può continuare a prestare la propria attività lavorativa nell’impresa. Spesso il coniuge separato recede dall’impresa familiare.

L’orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che la separazione, pur non determinando il venir meno dello status di coniuge, incide sul nucleo familiare che viene privato di quella comunione di vita e di lavoro che sta alla base dell’impresa familiare.

Su questo presupposto si ritiene che con il provvedimento – ex art. 708 c.p.c.- emesso dal Presidente del Tribunale venendo meno i rapporti patrimoniali tra i coniugi, viene meno l’impresa familiare.

Alla luce di quanto sopra esposto, chi scrive ritiene che la separazione personale dei coniugi incide sui rapporti patrimoniali dei coniugi e, quindi, sull’impresa familiare, ma non sullo status di coniuge che continua a permanere, il quale può decidere o di recedere, o di continuare a prestare attività lavorativa in modo continuato e regolare. Nel caso in cui il coniuge separato decida di recedere dall’impresa familiare ha diritto ad essere liquidato.

