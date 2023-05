Semplifica il lavoro del tuo studio legale: più banche dati da un’unica piattaforma

La professione di avvocato richiede la consultazione di svariati documenti, come le visure e le informazioni commerciali. Infatti, mentre le visure immobiliari hanno la finalità di accertare la titolarità giuridica di un bene immobile in riferimento ad una persona fisica o giuridica, le informazioni commerciali servono a valutare il grado di solvibilità di imprese e persone fisiche.

1. Quali sono i servizi utili per uno studio legale?

Come anticipato, capita di frequente che gli avvocati, in particolare durante le azioni di recupero crediti, compiano azioni di contenzioso legale, attività di recupero crediti e si occupino della trascrizione di atti in Conservatoria e atti di pignoramento su veicoli al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Per procedere con questo genere di attività, gli studi legali richiedono e analizzano documenti come: report sul patrimonio immobiliare e mobiliare di una persona;

immobiliare e mobiliare di una persona; visure ipotecarie;

indagini patrimoniali complete;

complete; trascrizione di atti agli Uffici di Pubblicità Immobiliare;

agli Uffici di Pubblicità Immobiliare; rintraccio della residenza di una persona;

di una persona; rintraccio del posto di lavoro per azioni di pignoramento;

per azioni di pignoramento; visure su veicoli;

indagini bancarie ;

; certificati della Pubblica Amministrazione. Per ottenere i documenti di cui sopra, però, spesso gli studi legali si trovano costretti ad accedere a diverse piattaforme web, rendendo il processo di richiesta delle visure e dei certificati lungo e macchinoso.

2. Come semplificare il lavoro degli avvocati?

Un modo per semplificare il lavoro degli studi legali è quello di aderire alla convenzione per avvocati di VisureNetwork® che permette di utilizzare un’unica piattaforma web per tutte le banche dati pubbliche. Nello specifico, è possibile beneficiare di diversi vantaggi esclusivi: oltre 240 servizi di visure, pratiche e certificati sempre disponibili,

collegamento diretto alle banche dati pubbliche,

invio delle visure online in pochi secondi via e-mail,

operatività del servizio tutti i giorni e H24,

nessun costo di attivazione o di manutenzione della piattaforma.

3. Quali banche dati si possono consultare online?

Grazie alla piattaforma si possono richiedere tutte le visure e i documenti che vengono estratti dalle banche dati pubbliche. Nel dettaglio, i database a disposizione degli studi legali con la convenzione per avvocati di VisureNetwork® sono: Agenzia delle Entrate

Banca d’Italia

Catasto

INPS

Pubblico Registro Automobilistico

Registro Imprese della Camera di Commercio

Sistema di Informazioni Creditizie come CRIF, Experian e CTC,

Tribunale

Ufficio dell’Anagrafe e dello Stato Civile del Comune.

Ufficio di Pubblicità Immobiliare. Oltre alle banche dati sopra citate, sempre con la convenzione per studi legali si possono consultare anche le informazioni commerciali, ossia tutti quei report che possono essere utilizzati per analizzare e valutare l’affidabilità e la solvibilità di imprese e persone fisiche.

Insomma, per rendere più semplice la propria attività professionale bastano pochi click, grazie ad un’unica piattaforma web che contiene tutti i documenti che servono.

