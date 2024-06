Sanzioni del Garante per telemarketing scorretto: come operare rispettando la normativa

In un clima di crescente preoccupazione per la protezione della privacy degli utenti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha recentemente preso misure severe contro pratiche di telemarketing invasive, imponendo sanzioni pecuniarie a due importanti fornitori del settore energetico. Gli illeciti trattamenti di dati personali, che hanno incluso telefonate non autorizzate e attivazioni di contratti non richieste, hanno portato a multe di 100.000 euro per ciascun operatore.

1. Le sanzioni del Garante contro il telemarketing

Il provvedimento segue numerose segnalazioni e reclami—2 reclami e 56 segnalazioni—da parte di consumatori che hanno ricevuto comunicazioni telefoniche indesiderate. Un’indagine approfondita da parte dell’Autorità ha evidenziato che le chiamate erano dirette prevalentemente verso soggetti già iscritti al Registro pubblico delle opposizioni, il quale dovrebbe teoricamente offrire un rifugio sicuro contro il contatto non sollecitato, ma che purtroppo si conferma come una misura rimasta sulla carta, del tutto insufficiente per proteggere i cittadini dalla molestia del telemarketing invasivo, spesso attuato addirittura senza operatore, ma con messaggi telefonici preregistrati.

I risultati degli accertamenti hanno mostrato come i call center operassero con liste di contatti ottenute sia tramite società terze che dalla propria rete di agenti, procedendo alla sottoscrizione di contratti energetici senza il consenso esplicito degli utenti. Durante un controllo casuale condotto in una sola settimana, si è scoperto che 106 utenti erano stati contattati in maniera illecita e avevano sottoscritto, senza rendersene conto, contratti di fornitura di energia.

Data la gravità delle violazioni e il numero di interessati coinvolti, il Garante ha imposto non solo sanzioni pecuniarie, ma anche l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un trattamento dei dati personali in conformità con la normativa vigente in materia di privacy. Queste misure richiederanno una revisione e un rafforzamento dei protocolli di sicurezza lungo tutta la filiera operativa dei fornitori.

Questo intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali riafferma l’importanza della conformità alle leggi sulla protezione dei dati personali e sottolinea l’essenzialità di una gestione etica e legale del telemarketing nel rispetto dei diritti dei consumatori. Per gli operatori del settore, questo rappresenta un chiaro segnale che la negligenza nei confronti delle normative sulla privacy non solo può portare a gravi conseguenze finanziarie, ma mina anche la fiducia dei consumatori, essenziale per il successo a lungo termine nel mercato energetico.

Il telemarketing rappresenta un’area di tensione tra le esigenze commerciali delle aziende e i diritti alla privacy degli individui. Con l’avvento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che ha da poco festeggiato il suo sesto compleanno, sono state stabilite regole stringenti riguardo il trattamento dei dati personali, che includono la gestione delle comunicazioni di telemarketing, ma pare tuttora permanere una generalizzata noncuranza di dette regole.

2. Principi del GDPR sulla protezione dei dati

Il GDPR si fonda su principi chiave che garantiscono la protezione dei dati personali. Tra questi ricordiamo la triade liceità, correttezza e trasparenza, che dovrebbero improntare tutta la filiera del trattamento, dalla raccolta del dato, alla sua distruzione.

Altri principi cardine sono:

Limitazione della finalità: i dati devono essere raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e non ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali scopi.

Minimizzazione dei dati: i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a ciò che è necessario rispetto agli scopi per cui sono trattati.

Esattezza: i dati devono essere accurati e, se necessario, aggiornati.

Limitazione della conservazione: i dati devono essere conservati in una forma che permetta l’identificazione degli interessati per un periodo non superiore al necessario per i fini per cui i dati personali sono trattati. Come dire, niente è per sempre, nemmeno un trattamento di dati personali.

Integrità e riservatezza: i dati devono essere trattati in modo da garantire una sicurezza adeguata, inclusa la protezione contro il trattamento non autorizzato o illecito.

3. Necessità del consenso e caratteristiche

Il consenso è una delle basi giuridiche previste dal GDPR; ma non l’unica e nemmeno la più tutelante per l’interessato. Sta al titolare del trattamento scegliere la base giuridica più adeguata che rende legittimo il trattamento attuato, sulla scorta del principio di accountability, ma ci sono alcuni contesti in cui non c’è possibilità di scelta e il consenso è l’unica soluzione possibile.

Il marketing e il telemarketing fanno parte di questa “riserva” di base giuridica. Perché questi tipi di trattamento siano leciti, il titolare deve raccogliere il consenso presso gli interessati, e perché il consenso sia legittimo, esso deve avere alcune caratteristiche, ossia deve essere:

Esplicito e informato: l’interessato deve essere chiaramente informato su chi sta raccogliendo i dati, per quali scopi e come saranno trattati.

Specifico: il consenso deve essere dato rispetto a scopi specifici; il consenso vago o per scopi generici non è valido.

Liberamente prestato: non deve esserci alcuna pressione o condizione imposta all’interessato per ottenere il consenso.

Revocabile in qualsiasi momento: l’interessato deve avere la possibilità di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui lo ha dato (e non con le difficoltà che spesso i titolari pongono alla revoca di consensi prestati con leggerezza nel primo dopoguerra, difficoltà degne di giochi senza frontiere!)



