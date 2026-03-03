Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Rimborso diritti di copia 2026: nuove regole Ministero Giustizia e Procedura PagoPA

Rimborso diritti di copia e certificato: ecco la nuova procedura 2026 del Ministero della Giustizia. Come fare domanda e a chi inviarla.

Lorena Papini 03/03/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Importanti novità per avvocati, professionisti e cittadini in materia di rimborso dei diritti di copia e di certificato. Con una recente circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il Ministero della Giustizia ha chiarito in modo definitivo chi è competente a effettuare i rimborsi e quali sono le modalità operative da seguire, soprattutto alla luce dei pagamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPA. Le indicazioni arrivano dopo numerose criticità segnalate dagli uffici e dall’Agenzia delle Entrate, che aveva limitato la propria competenza ai soli rimborsi del contributo unificato.

Scarica la circolare in PDF

MinGiustizia_circolare-DAG.pdf 259 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Perché si è resa necessaria la circolare


Il problema nasce da un vuoto procedurale: nel Testo Unico sulle spese di giustizia non è prevista una disciplina specifica per il rimborso dei diritti di copia e di certificato. Diverse Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate avevano precisato di non essere competenti, in quanto la loro attività riguarda esclusivamente il contributo unificato.
Da qui l’interlocuzione tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ragioneria Generale dello Stato, che ha portato a chiarire definitivamente il quadro normativo e operativo.

2. Chi deve effettuare il rimborso


Il punto centrale riguarda la competenza.
La Ragioneria Generale dello Stato ha richiamato l’articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato (DM 29 maggio 2007), secondo cui il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate spetta all’Amministrazione che le ha acquisite.
Nel caso dei diritti di copia e certificato, oggi pagati tramite PagoPA, le somme affluiscono al capitolo di entrata capo XI – Giustizia, n. 2413, articolo 12. Di conseguenza, l’onere del rimborso ricade sul Ministero della Giustizia .
Operativamente, però, non sarà la Direzione generale degli affari interni a gestire le restituzioni, bensì la Direzione generale del bilancio e della contabilità, individuata come struttura competente.

3. La procedura: come presentare l’istanza di rimborso


La circolare stabilisce in modo dettagliato il percorso da seguire.
L’istanza di rimborso deve essere:

  • debitamente sottoscritta;
  • indirizzata all’ufficio giudiziario presso cui è stata richiesta la copia o la certificazione;
  • completa dell’indicazione del numero di ruolo generale del procedimento.

Alla domanda devono essere allegati:

  • la quietanza originale o copia con gli estremi del versamento (CRO, VCYL o altri riferimenti);
  • copia del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità;
  • IBAN per l’accredito della somma.

L’ufficio giudiziario dovrà poi rilasciare un nulla osta al rimborso, attestando che il pagamento non era dovuto o che è stato effettuato per un importo superiore.

4. Il ruolo della certificazione sul capitolo di entrata


Un passaggio tecnico ma fondamentale riguarda la verifica del capitolo di entrata.
L’ufficio giudiziario, nell’ambito dell’istruttoria, deve richiedere all’Ufficio I della Direzione generale per i servizi applicativi una certificazione che attesti il capo/capitolo di entrata delle somme versate, allegando le ricevute telematiche PagoPA.
Solo dopo questa verifica sarà possibile individuare l’amministrazione competente al rimborso.
Se le somme risultano effettivamente incamerate al capo XI – Giustizia, n. 2413, art. 12, l’istanza verrà trasmessa alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, che provvederà al pagamento.

5. Quando intervengono MEF o Ragionerie territoriali


La circolare prevede anche ipotesi alternative.
Se dalla certificazione emerge che le somme sono confluite:

  • ai capitoli del capo VIII del bilancio dello Stato → la competenza è del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
  • ai capitoli del capo X → il rimborso spetta alle Ragionerie territoriali dello Stato.

Si tratta di un chiarimento decisivo che evita rimpalli tra amministrazioni e accelera i tempi per i professionisti.

6. Attenzione all’imposta di bollo


Un ulteriore aspetto riguarda l’imposta di bollo.
Per importi superiori a 77,47 euro, l’istanza di rimborso è soggetta a imposta di bollo, in quanto diretta a un’Amministrazione dello Stato e finalizzata all’emanazione di un provvedimento amministrativo. Fa eccezione il settore civile, dove l’imposta è ricompresa nel contributo unificato.

7. Cosa cambia per avvocati e cittadini


Le nuove indicazioni hanno un impatto pratico rilevante:

  • viene individuato con chiarezza il soggetto competente;
  • si introduce una procedura standardizzata;
  • si riducono i rischi di rigetto o archiviazione per errata destinazione dell’istanza.

La circolare invita inoltre il Consiglio Nazionale Forense a diffondere le indicazioni presso gli Ordini locali, precisando che le istanze inviate direttamente alla struttura ministeriale saranno smistate e, in caso di mancata indicazione dell’ufficio competente, archiviate.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Lorena Papini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Professione
Pratica forense INPS: domande entro il 31 luglio 2026

Pratica forense INPS 2026: requisiti, domanda online, selezione e graduatorie per Avvocatura central…

Redazione 24/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Diritto civile
Diritto tributario
Decreto PNRR e Giustizia: nuove misure in materia civile e tributaria

Magistrati ausiliari, incentivi, soglia monocratica a 10.000 euro e riforma fuori ruolo: tutte le no…

Lorena Papini 20/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Cassa Forense, al via i pagamenti dei minimi 2026

Dal 11 febbraio online gli avvisi per i contributi minimi 2026 di Cassa Forense: importi, scadenze e…

Lorena Papini 11/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Accordo sul compenso forense e limiti probatori della gratuità

La gratuità dell’incarico forense è eccezionale e richiede un accordo scritto; in difetto, il compen…

Avv. Lucio Scotti 09/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;