Riforma del processo penale: ora alla Camera per la questione di fiducia

Il disegno di legge A.C. 2435 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”, c.d. Riforma del processo penale, è passato ora alla Camera, dove oggi avverrà la votazione sulla questione di fiducia posta dal Governo. Il disegno di legge è stato approvato in Commissione Giustizia il 30 luglio.

Segnaliamo il dossier del Servizio Studi della Camera.

Il disegno di legge si compone di 2 articoli:

– l’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall’entrata in vigore della legge;

– l’articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.

Come anticipato nel nostro articolo, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e digitalizzazione.

Alcune misure riguardano:

– il potenziamento delle garanzie difensive,

– la tutela della vittima del reato,

– la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, con conseguente improcedibilità in caso di eccessiva durata.

CONSULTA il DOSSIER del Servizio Studi della Camera

Iter del disegno di legge

Il disegno di legge A.C. 2435 è stato presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020, e sul testo la Commissione Giustizia ha deliberato di svolgere un’indagine conoscitiva (per una sintesi delle posizioni espresse dagli auditi si veda il Dossier n. 310/1). Con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (c.d. Commissione Lattanzi). Il 14 luglio 2021, sulla base dei lavori di questa Commissione, il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario (per un confronto tra il testo originario del disegno di legge e gli emendamenti del Governo si veda il Dossier n. 310/2). Il 30 luglio 2021, la Commissione giustizia ha concluso l’esame del provvedimento (A.C. 2435-A). Oggi, 2 agosto 2021, il testo è alla Camera per la votazione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Leggi anche:

