Il regolamento condominiale può vietare attività alberghiere?

riferimenti normativi: art. 1138 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 10335 del 19/10/1998

1. La vicenda: divieto di attività alberghiere da regolamento condominiale

Alcuni condomini citavano in giudizio una società, proprietaria di due unità immobiliari ubicate ai piani terreno rialzato e mezzanino, lamentando che dagli stessi immobili sarebbero stati ricavati tre appartamenti per intraprendere un’attività alberghiera.

A sostegno della loro tesi affermavano che la società convenuta aveva già da tempo installato la targa all’esterno dell’edificio condominiale accanto alla pulsantiera dei citofoni, nonché pubblicizzato su Facebook gli appartamenti, con evidente dimostrazione di inizio dell’attività recettiva.

Gli stessi attori sostenevano che l'esercizio di tale attività, ove accertata, sarebbe stata illegittima in quanto espressamente vietata dal regolamento condominiale, di natura contrattuale. Del resto ritenevano che l'attività in questione comportasse un danno patrimoniale a causa della diminuzione del valore commerciale dei due immobili di loro proprietà, oltre che un ulteriore danno determinato dalla compromissione della tranquillità e della sicurezza dei condomini all'interno dell'edificio, stante il maggior afflusso di persone estranee. Gli attori chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la violazione del regolamento condominiale, stante l'esercizio dell'attività alberghiera, non consentita, da parte della detta società, con condanna della stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla cessazione dell'attività intrapresa. In via subordinata chiedevano la condanna della società convenuta al risarcimento, in favore degli attori di tutti i danni subiti e/o subendi a causa della compromissione della tranquillità e della sicurezza dei condomini all'interno dell'edificio, causata dal maggior afflusso di persone estranee. La convenuta rilevava che il regolamento del condominio non vietava affatto l'esercizio dell'attività di B&B, né tanto meno una forma di locazione breve; inoltre evidenziava che il detto regolamento, avente natura assembleare, non avrebbe comunque potuto limitare i diritti sulle proprietà esclusive. La stessa convenuta negava che gli attori avessero subito un danno patrimoniale per diminuzione del valore commerciale degli immobili di proprietà degli attori o un danno per compromissione della tranquillità e della sicurezza dei condomini all'interno dell'edificio, stante il maggior afflusso di persone estranee.

2. La questione

I limiti di destinazione alla proprietà esclusiva possono essere deliberati dall’assemblea condominiale?

3. La soluzione

Il Tribunale ha dato ragione alla convenuta. Come ha osservato il decidente il regolamento di condominio è stato approvato in occasione di un’assemblea con la maggioranza di 575,94 millesimi e con la presenza di 6 condomini su 12, quindi senza la partecipazione di tutti i condomini. Il Tribunale ha ricordato che un tale regolamento non può di norma essere vincolante in ordine alle limitazioni delle facoltà inerenti al diritto di proprietà dei singoli condomini: in altre parole per lo stesso giudice le clausole del regolamento approvate a maggioranza non possono impedire al singolo condomino di esercitare attività alberghiere e/o di self catering apartments e/o di bed & breakfast. La domanda volta ad accertare la violazione del regolamento condominiale da parte della società convenuta è stata respinta.



