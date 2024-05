Il reato di bancarotta fraudolenta

1. Il reato di bancarotta: elementi fondamentali



In base all’elemento psicologico (soggettivo) del reato di bancarotta si distinguono le fattispecie della bancarotta fraudolenta ex articolo 216 e della bancarotta semplice ex articolo 217 della legge fallimentare. Nella prima il reato si configura con l’elemento del dolo nella seconda con quello della colpa. La distinzione tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta risiede principalmente nelle intenzioni e nelle modalità con cui si compiono gli atti che portano al dissesto finanziario dell’imprenditore o della società. La bancarotta semplice, disciplinata dall’art. 217 della legge fallimentare, è caratterizzata da comportamenti imprudenti, eccessive spese personali rispetto alla situazione economica, o dall’omissione delle scritture contabili senza l’intento fraudolento di danneggiare i creditori. In questo caso la punizione si concentra sulla gestione negligente o imprudente che ha portato al dissesto.Dall’altro lato, la bancarotta fraudolenta, regolamentata dall’art. 216 della legge fallimentare, richiede un intento doloso di mascherare il proprio patrimonio al fine di danneggiare consapevolmente i creditori. La distinzione chiave è dunque la presenza del dolo, che caratterizza la bancarotta fraudolenta come un atto deliberato e malevolo.

La bancarotta fraudolenta rappresenta un grave reato economico caratterizzato dalla deliberata azione di mascherare il proprio patrimonio per provocare l’insolvenza a danno dei creditori.Commette questo delitto l’imprenditore dichiarato fallito che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni, ovvero – allo scopo di recare pregiudizio ai creditori – ha esposto o riconosciuto passività inesistenti, ha compiuto gravi atti per ritardare il fallimento, ha aggravato il proprio dissesto, omettendo la richiesta di fallimento (c.d. bancarotta patrimoniale). Si configura la bancarotta anche se le predette condotte sono commesse dopo la sentenza e durante la procedura fallimentare (c.d. bancarotta post-fallimentare). Commette altresì il delitto di bancarotta fraudolenta l’imprenditore dichiarato fallito che sottrae, distrugge o falsifica i libri e le scritture contabili allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare un danno ai creditori (c.d. bancarotta documentale), ovvero esegue pagamenti o simula titoli di prelazione per favorire taluno dei creditori (c.d. bancarotta preferenziale) [1].

La Cassazione, nella sentenza n. 11053/2018, ha affermato che: “ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che oggetto di distrazione siano rapporti giuridicamente rilevanti ed economicamente valutabili e non mere aspettative di ricchezza”.Una recente e consolidata giurisprudenza ricomprende fra i beni presenti nella disponibilità del patrimonio anche quelli di provenienza illecita. In particolare sostiene la tesi per cui il patrimonio vada considerato nella sua “consistenza obbiettiva, prescindendo dai modi della sua formazione”.

La bancarotta fraudolenta può essere propria o impropria a seconda di chi riveste la posizione di soggetto attivo del reato. Il reato infatti può essere commesso non solo dall’imprenditore bensì dalla società, o dalle persone che la amministrano e la gestiscono.

L’offesa nei confronti dei creditori che può essere reale o fittizia. È reale se le condotte costituiscono azioni di concreta diminuzione del patrimonio dell’imprenditore. È fittizia se la diminuzione è simulata da azioni che occultano o mascherano il patrimonio.

Anche l’omessa o incompleta tenuta dei libri e le scritture contabili previsti dalla legge rientra tra le ipotesi specifiche di reato previste dall’art. 216, comma 1, n.2 L.F. purché sorretta da dolo specifico [2]. A questo riguardo si evidenzia che il bilancio d’esercizio e consolidato viene qualificato “irregolare” quando non viene redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Mentre il falso in bilancio [3], che viola la legislazione penale, si configura quando vengono compilate false comunicazioni sociali o un rendiconto non veritiero e corretto dei fatti che sono realmente accaduti oppure degli indicatori nel bilancio d’esercizio. Il tema del falso in bilancio è stato di recente attenzionato da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione [4], con la quale i giudici ermellini hanno precisato che scatta, a carico del vice presidente della società, la bancarotta impropria da reato societario ove il bilancio approvato dall’assemblea si riveli falso e la compagine sociale poco dopo fallisce (o meglio, viene sottoposta a liquidazione giudiziale, per utilizzare la terminologia del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Ciò vale anche se il vicepresidente è privo di deleghe operative. Infatti, chi redige il bilancio non è il singolo amministratore ma l’intero consiglio nella sua interezza ed è un compito, quest’ultimo, che non può mai essere delegato. Proprio per questo motivo, tutti i membri che compongono il Consiglio di Amministrazione devono rispondere degli illeciti di falso in bilancio, esclusi i membri che hanno messo a verbale il loro dissenso all’approvazione del bilancio.

I motivi che possono spingere una impresa a commettere l’illecito in esame sono molteplici, è possibile far apparire molto più bassa la ricchezza della stessa (per evadere il fisco) oppure, a contrario, far apparire fittiziamente l’impresa molto più ricca per attirare l’interesse dei terzi (specie gli investitori). In caso di falso in bilancio, può accadere che la ricchezza ostentata sia in realtà solo virtuale poiché le voci iscritte nel bilancio non trovano, in realtà, alcun riscontro concreto con conseguente tracollo societario e danno ai creditori.

Per punire il reato di bancarotta (fraudolenta o semplice) è necessaria la dichiarazione di fallimento e quindi occorre che il soggetto che commette il reato sia dichiarato fallito. La sentenza che dichiara il fallimento del reo è una condizione di punibilità del reato. L’articolo 44 del codice penale introduce il concetto di condizione di punibilità affermando che “Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”. Le condotte del reato possono essere poste in essere prima o dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la sua punibilità si genera solo al verificarsi della dichiarazione di fallimento.

Ai sensi dell’art. 223 della legge fallimentare, le pene si applicano anche agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite, se: hanno commesso alcuni dei fatti indicati dall’art. 216; hanno cagionato o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuni dei fatti previsti dal codice civile come reati societari (false comunicazioni sociali, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, operazioni in pregiudizio dei creditori, infedeltà patrimoniale, etc…); se hanno cagionato – con dolo o per effetto di operazioni dolose – il fallimento della società, anche semplicemente aggravando una situazione di dissesto già esistente.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo, che versa sulla garanzia patrimoniale dei creditori. Vengono dunque in rilievo le attività di distruzione, dissipazione e distrazione. La Cassazione è intervenuta con la sentenza 7437/2020 chiarendo la differenza tra le condotte di dissipazione e di distrazione del patrimonio del fallito. In tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di “distrazione” si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l’impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di “dissipazione” consiste nell’impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.

Nella bancarotta fraudolenta si rintracciano anche delle condotte che impediscono alla procedura fallimentare, rivolta a soddisfare i creditori, di ricostruire esattamente e realmente la situazione patrimoniale dell’imprenditore. L’impedimento dev’essere assoluto e non consistere in una mera difficoltà di ricostruzione della situazione patrimoniale. La norma distingue due casi di bancarotta documentale: quella specifica, che si manifesta con la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e scritture contabili; quella generica, che si ha quando i documenti vengono tenuti in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Nell’attività di falsificazione si ritengono comprese sia la falsificazione materiale delle scritture, cioè della procedura che porta alla loro formazione, sia la falsificazione ideologica delle stesse, ovvero il loro contenuto. Dottrina e giurisprudenza, analizzando la relazione ministeriale alla legge fallimentare, hanno definito come oggetti materiali di reato tutte le scritture contabili esistenti, sia obbligatorie che facoltative.

Infine, il reato di ricettazione fallimentare è previsto dal terzo comma dell’art. 232 L.F., è previsto nel caso in cui chiunque dopo la dichiarazione di fallimento sottrae, distrae, ricetta, ovvero dissimula beni del fallito (fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento); prima della dichiarazione di fallimento, pur essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore che porterà al fallimento stesso, distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente. Anche in questo caso – al pari della domanda di ammissione di crediti simulati – si tratta di reato comune, di reato di pericolo presunto con dolo generico.