Prova di spedizione a mezzo posta di ricorso e appello tributario anche con avviso di ricevimento meccanografico

Lo Studio è improntato al concetto di «», ed ha una(business e corporate, costituita da PMI italiane e straniere e da gruppi esteri): riusciamo a essere affidabili non solo perché sappiamo ascoltare i clienti ponendo la massima attenzione alle loro questioni legali, ma anche (e soprattutto) perché li aiutiamo a tutelare meglio il loro business e a sostenere lo sviluppo, anche in ambito internazionale. Ci: oltre alla tradizionale assistenza in ambito giudiziale e stragiudiziale, siamo(Scudo Legale). Lo «Scudo Legale» si concretizza in specifiche misure di protezione, attivate grazie a un supporto evoluto di prevenzione e gestione attiva dei rischi legali (a tutela delle aziende clienti, della proprietà e di chi ci lavora), con lo scopo di ridurre la superficie di attacco ed il grado di vulnerabilità sotto il profilo della responsabilità (sia contrattuale che extra-contrattuale). Siamo una delle poche realtà acon, in grado di assicurare supporto e assistenza legale: il business di oggi non conosce confini, e anche il nostro Studio ha assunto una. Il nostro modus operandi si caratterizza per lae per la capacità di individuare rapidamente gli approcci migliori per, intervenendo sulle situazioni critiche in modo tempestivo, specialmente per quelle più complesse e che coinvolgono valori molto rilevanti.: Arbitrato e contenzioso in tutte le sedi, anche internazionali · Diritto ambientale · Diritto amministrativo · Diritto bancario e assicurativo · Diritto civile · Diritto commerciale e contrattuale · Diritto della concorrenza e della proprietà industriale · Diritto del lavoro (solo tutela della parte datoriale) · Diritto dell'Unione europea · Diritto dei trasporti · Diritto fallimentare · Diritto immobiliare · Diritto internazionale privato · Diritto penale · Diritto societario · Diritto tributario e doganale · Finanza d'impresa e operazioni straordinarie aziendali (acquisizioni, fusioni, scissioni, affitti, cessioni e conferimenti di aziende, rami d’azienda, partecipazioni societarie) · Internazionalizzazione