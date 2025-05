Privacy symposium di Venezia: non parlare dei giovani, ma ai giovani

In questi giorni ho avuto l’onore di partecipare in qualità di panelist al Privacy Symposium di Venezia, uno degli eventi più autorevoli a livello europeo — e ormai internazionale — dedicato alla protezione dei dati personali.

La cornice di Venezia, con i suoi canali, i palazzi secolari e l'eleganza senza tempo, ha reso ancora più potente il contrasto con il tema protagonista assoluto della conferenza: l'intelligenza artificiale. Un'IA sempre meno fantascienza e sempre più realtà quotidiana, che entra nei tribunali, negli ospedali, nelle scuole, nei nostri dispositivi, nei nostri pensieri. E, soprattutto, nella vita dei nostri figli.

1. I grandi nomi e la centralità dell’IA al Privacy Symposium

Il livello dei relatori è stato straordinario: autorità garanti della protezione dei dati da tutto il mondo, esperti accademici, rappresentanti istituzionali, professionisti del settore, attivisti.

L’Autorità Garante italiana era ovviamente presente, e ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro Paese sia al centro del dibattito europeo sulla regolazione dell’IA.

In particolare, mi ha colpita l’intervento della Vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, che ha affrontato con intelligenza e coraggio uno dei nodi più complessi del nostro tempo: il ruolo della privacy come strumento, non come fine.

Le sue parole, precise e provocatorie, hanno toccato un nodo che da tempo sento come mio, ma che non avrei saputo esprimere con altrettanta chiarezza di pensiero: “Se mettiamo la privacy sullo stesso piano del diritto alla salute, alla libertà di parola o all’istruzione, è ovvio che la privacy perde. Perché, diciamocelo, della privacy fine a sé stessa non importa a nessuno.” Ok, forse la Vicepresidente si è espressa meglio, ma il concetto rimane.

Ed è proprio qui il punto. La privacy è un mezzo, non un totem. È lo strumento che ci consente di vivere i nostri diritti fondamentali in una società democratica. Non possiamo più permetterci di considerarla un bene di lusso per i giuristi o un'ossessione da addetti ai lavori.

2. I miei panel: proteggere i minori nell’era dell’intelligenza artificiale

Ho avuto il privilegio di partecipare a due panel, uno in italiano e uno in inglese, entrambi dedicati al tema che più mi sta a cuore in questo momento: la protezione dei dati dei minori online, con particolare attenzione all’interazione con l’IA generativa, la manipolazione algoritmica e le nuove forme di circonvenzione digitale.

Con i Garanti di Islanda, Irlanda e Italia e con Colleghi di altissimo profilo, abbiamo discusso dei rischi insidiosi che si nascondono dietro sistemi apparentemente neutri: chatbot che instaurano relazioni pseudo-affettive con adolescenti, feed social personalizzati che rafforzano stereotipi o fragilità emotive, algoritmi che decidono cosa mostrare a un tredicenne in base al suo “profilo psicologico stimato”.

Ma la riflessione più forte, quella che continuo a portarmi dentro anche dopo la fine degli incontri, è che non basta più parlare dei giovani. Serve il coraggio, la visione e la competenza per parlare ai giovani, con i giovani. Sui loro canali, con i loro linguaggi, nei luoghi dove vivono davvero: TikTok, Twitch, Spotify.

Perché è lì che la partita si gioca. Non nei comunicati stampa, non nelle circolari ministeriali e nemmeno più sulla televisione, che dagli adolescenti del 2025 è guardata come un residuato bellico di altra generazione.

4. Costruire un futuro con l’IA (non contro)

L’incontro con una Senior Manager di Tiktok, che mi ha raccontato come i social, quando era giovane, le abbiano aperto una finestra sul mondo, a lei che il mondo lo vedeva solo dal paesino dell’Italia centrale in cui è nata e cresciuta, mi ha aperto una nuova visione su questi strumenti. Indubbia la loro potenza, possiamo (forse) smettere di considerarli il nemico pubblico numero uno, il male assoluto, e iniziare a valutarli come alleati per l’educazione e la formazione dei nostri ragazzi,

Troppo spesso il discorso pubblico su social e intelligenza artificiale è dominato da narrazioni catastrofiste. E io stessa, da giurista (e da mamma di adolescente) so bene quanto sia importante segnalare i rischi, tracciare i confini, stabilire le regole del gioco.

Ma c’è un’altra faccia della medaglia che non possiamo ignorare: l’IA può essere anche alleata dei diritti. Può aiutare a personalizzare l’istruzione, a individuare situazioni di disagio prima che degenerino, a creare strumenti accessibili per le disabilità, a supportare i genitori e gli educatori.

La vera sfida, oggi, non è fermare la tecnologia. È governarla con intelligenza, responsabilità e umanità. E per farlo serve un dialogo trasversale, aperto, intergenerazionale.