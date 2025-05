Piano del consumatore e debiti misti: via libera se il debito personale è prevalente

1. Premessa: l’accesso al piano del consumatore



La recente Sentenza n. 78/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 5 maggio 2025, si inserisce nel solco di una giurisprudenza evolutiva e garantista in materia di sovraindebitamento. Il Giudice, dr.ssa Livia De Gennaro, ha omologato un piano del consumatore pur in presenza di una situazione debitoria “mista”, cioè composta sia da debiti personali (mutuo per la prima casa) che da debiti derivanti da una fideiussione prestata a garanzia di un’obbligazione aziendale (contestata dal debitore).

La pronuncia si segnala per l'importante principio affermato: l'accesso al piano del consumatore non è precluso in presenza di debiti misti, purché quelli personali siano prevalenti, sia quantitativamente che qualitativamente. Tuttavia, tale interpretazione, pur maggioritaria, non è pacifica.