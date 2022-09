Pensioni all’estero: al via l’accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023

L’INPS, con Mess. 6 settembre 2022 n. 3286 ad opera della Direzione Centrale Pensioni, comunica che dal 14 settembre 2022 inizierà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita, per gli anni 2022 e 2023, nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Partirà, dunque, la seconda fase della campagna, promossa dall’INPS, per verificare l’esistenza in vita dei pensionati italiani residenti all’ estero e iniziata con Mess. INPS 24 dicembre 2021 n. 4659, inerente l’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.

Indice

1. Tempistica della verifica

Con decorrenza dal 14 settembre p.v., Citibank NA provvederà alla spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 12 gennaio 2023. Laddove l’attestazione non fosse pervenuta, il saldo della rata di febbraio 2023, se possibile, avrà luogo mediante contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita da far pervenire entro e non oltre il 19 febbraio 2023, il versamento della pensione verrà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023. Affinché si possa diminuire il pericolo di indebite percezioni dopo la dipartita del beneficiario nonché nell’ottica di evitare critiche quanto difficili azioni di recupero delle somme non dovute, è prevista la possibilità per gruppi di pensionati di interessarsi dell’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

2. I pensionati esclusi dalla verifica dell’esistenza in vita

Sono esclusi dalla verifica i pensionati: i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con gli Istituti previdenziali svizzeri e tedeschi; i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese; i residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP); coloro i quali hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica; i pensionati che non percepiscono più i pagamenti in quanto sospesi da Citibank NA come conseguenza del mancato espletamento delle antecedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

3. Richiesta delle attestazioni di esistenza in vita

Sara competenza di Citibank NA promuovere la verifica dell’esistenza in vita mediante spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione.

La lettera dovrà riportare le seguenti informazioni: a) le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita; b) la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d’identità del pensionato con foto); c) le indicazioni per contattare il Servizio Citibank NA di assistenza ai pensionati.

4. Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

La prova dell’esistenza in vita potrà essere prodotta nelle seguenti modalità: a) in modalità cartacea, compilando il modulo sopramenzionato e restituendolo al mittente; b) tramite portale web predisposto da Citibank NA; c) riscuotendo fisicamente allo sportelo almeno una delle rate mensili di pensione.

Le notizie utili inerenti l’avvio dell’iter di accertamento nonché le modalità di completamento del processo, verranno rese note agli interessati il sito web della Banca www.inps.citi.com.

