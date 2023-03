Cassazione: particolare tenuità del fatto rilevabile d’ufficio

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



La Suprema Corte, in ordine alle argomentazioni giuridiche sostenute nella suddetta memoria per quanto concerne la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis del cod. pen., le riteneva astrattamente condivisibili alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto che il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall’art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150/2022, prevede l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni.

Pertanto, alla stregua di ciò, la Suprema Corte prendeva atto come, per effetto di questa riforma, sia venuto meno ogni riferimento al limite massimo della pena edittale cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, a suo avviso, del tutto condivisibile, il nuovo istituto avrebbe potuto trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati tra i quali, per esempio, i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi diventati punibili a querela ad opera della stessa riforma e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, era segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato.

Ciò posto, preso atto che la norma era entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022, gli Ermellini rilevavano come sulla natura della norma in esame soccorra il diritto vivente, nel senso che l’istituto ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione e – solo per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, c. 4, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01, in cui, in motivazione, la Corte ha specificato che, invece, ove non si discuta dell’applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e ta rilevabilità d’ufficio della questione).

Da ciò se ne faceva discendere come la norma, come novellata, debba trovare applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all’art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente.

La relativa questione, pertanto, per il Supremo Consesso, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, è deducibile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, può dichiararla anche d’ufficio ai sensi dell’art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell’art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016).

Pur tuttavia, secondo la Suprema Corte, non sussistevano nella specie le condizioni per addivenire ex officio a una pronuncia demolitoria da parte della stessa Corte di legittimità dato che il tema non aveva formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e, pertanto, dalla sentenza non era dato rilevare alcun elemento al quale potesse essere agganciata la relativa valutazione.

Il motivo summenzionato, di conseguenza, era ritenuto infondato.



Potrebbero interessarti anche