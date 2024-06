Omessa diagnosi della malformazione del feto e danno da mancata autodeterminazione

Con la sentenza numero 12000 del 03.05.24 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Scrima, relatore Porreca, chiarisce la differenza ontologica tra danno da mancato esercizio dell’autodeterminazione e danni da mancato consenso informato in ipotesi di omessa diagnosi di malformazione del feto.



1. I fatti di causa e i giudizi di merito

Tizio e Tizia convenivano in giudizio, anche quali genitori esercenti la potestà su Tizietto, la Alfa e Caio, rispettivamente clinica sanitaria e medico, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito alla omessa diagnosi di malformazione del feto.

Nel corso del primo grado la CTU aveva evidenziato una refertazione incompleta del sanitario, avendo omesso di specificare che, poiché il feto era in posizione cefalica, non erano state possibili le proiezioni sagittale e coronale, le uniche che avrebbero permesso di vedere l’agenesia del corpo calloso, spesso presente nelle malattie genetiche, così da indurre ragionevolmente a effettuare ulteriori approfondimenti, opportunamente più specifici di quello ecografico effettuato. La domanda, tuttavia, e nonostante gli esiti della CTU non era accolta, non avendo gli attori allegato e provato, nemmeno a mezzo presunzioni, che questi, qualora informati, avrebbero deciso di interrompere la gravidanza anzi, la circostanza che avevano omesso di richiedere esami più approfonditi, quale l’amniocentesi, dimostrava che era per loro irrilevante lo stato di salute del feto ai fini della eventuale decisione abortiva che, in tal modo, dimostravano di non voler considerare.

La sentenza veniva confermata in appello, e gli originari attori ricorrevano in cassazione.

