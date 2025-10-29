Il nuovo processo di famiglia – La recensione della settimana

La riforma Cartabia ha rivoluzionato la giustizia civile italiana, introducendo un nuovo modello unitario per il processo di famiglia che incide in profondità sulle dinamiche delle controversie matrimoniali, genitoriali e minorili. Il volume “Il nuovo processo di famiglia – Il rito unitario, le impugnazioni e l’esecuzione” , acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, rappresenta la risposta più completa e sistematica a questa trasformazione, offrendo a magistrati, avvocati e studiosi del diritto uno strumento operativo per affrontare i nuovi istituti processuali.

Il testo, curato da autori di elevata competenza accademica e professionale, si distingue per il suo impianto analitico e per la capacità di coniugare rigore scientifico e applicazione pratica. Dalla giurisdizione internazionale alla fase esecutiva, passando per le impugnazioni e le procedure basate sul consenso, l’opera accompagna il lettore attraverso tutte le fasi del nuovo rito unitario introdotto dal d.lgs. n. 149/2022.

1. Cosa troverai nel volume “Il nuovo processo di famiglia – Il rito unitario, le impugnazioni e l’esecuzione”

Il volume segue un percorso logico che ricalca la struttura del nuovo processo di famiglia.

La Parte Prima introduce la figura del giudice della crisi familiare, analizzando i profili di giurisdizione e competenza e offrendo un quadro organico del rapporto tra diritto interno, diritto europeo e fonti internazionali.

Le Parti Seconda e Terza si concentrano sui soggetti e sull’oggetto del procedimento: dall’ascolto del minore alla figura del curatore, dal ruolo dei consulenti tecnici e dei mediatori fino al cumulo di domande nel rito unitario.

La Parte Quarta affronta il complesso tema della legge applicabile al merito della controversia, con particolare attenzione ai regolamenti europei e alle convenzioni internazionali. Le Parti Quinta, Sesta e Settima costituiscono il cuore operativo del volume: esaminano la fase introduttiva, l’istruttoria, la decisione e le variabili processuali, inclusi i procedimenti caratterizzati da violenza domestica e i provvedimenti indifferibili.

Seguono la Parte Ottava, dedicata alle impugnazioni (appello e ricorso per cassazione), e la Parte Nona, che analizza gli strumenti alternativi di risoluzione basati sul consenso, come la negoziazione assistita e i procedimenti avanti all’ufficiale di stato civile.

Le Parti Decima e Undicesima chiudono l’opera con l’approfondimento delle fasi di attuazione, esecuzione e riconoscimento dei provvedimenti stranieri, un profilo di crescente rilevanza pratica in ambito europeo.

2. Punti di forza del volume

Il principale punto di forza dell’opera è la struttura modulare e sistematica, che consente una consultazione agevole anche per chi necessiti di approfondire singoli istituti. Ogni capitolo è curato da un esperto della materia, e arricchito da un inquadramento teorico, segnalazioni di prassi e riferimenti giurisprudenziali recentissimi.

Un secondo elemento distintivo è il taglio pratico, che si traduce in un’analisi delle strategie difensive, delle tecniche redazionali degli atti introduttivi e delle implicazioni operative del rito unitario. Particolare attenzione è riservata ai nuovi poteri officiosi del giudice, ai meccanismi di tutela dei minori e ai rimedi impugnatori introdotti dalla riforma.

Infine, il volume eccelle nella completezza tematica: la trattazione non si limita al procedimento di separazione e divorzio, ma abbraccia anche gli strumenti alternativi (negoziazione assistita, mediazione, coordinazione genitoriale) e la circolazione dei provvedimenti stranieri. In tal modo, il lettore può cogliere la coerenza sistematica dell’intero diritto processuale familiare, riformato in chiave unitaria.

3. Perché leggere questo libro?

Il volume rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per comprendere e applicare correttamente la riforma Cartabia in materia di famiglia.

La lettura è consigliata non solo a fini teorici, ma soprattutto per la ricaduta pratica che l’opera offre: modelli di atto, spunti interpretativi e risposte ai dubbi che quotidianamente emergono nelle aule giudiziarie. Gli autori non si limitano a descrivere le novità normative, ma ne analizzano le ricadute sui rapporti tra genitori e figli, sulle modalità di ascolto del minore, sui poteri istruttori del giudice e sui confini della mediazione familiare.

La chiarezza espositiva e l’approccio interdisciplinare rendono il testo uno strumento prezioso anche per chi si occupa di diritto internazionale privato, dato l’ampio spazio dedicato alla circolazione delle decisioni e agli effetti extraterritoriali delle sentenze.

In un contesto in cui la gestione delle crisi familiari richiede sempre più competenze trasversali, questo volume riesce a tradurre la complessità normativa in un linguaggio accessibile ma rigoroso, offrendo un percorso completo di aggiornamento professionale.

4. A chi è consigliata la lettura

L’opera è rivolta principalmente agli avvocati civilisti e ai magistrati che operano nel diritto di famiglia, ma si presta anche come testo di riferimento per consulenti tecnici, mediatori, assistenti sociali e operatori dei servizi minorili.

Grazie alla profondità analitica e all’attenzione alla prassi, il volume costituisce una lettura essenziale per chi intenda comprendere l’impatto concreto della riforma Cartabia e padroneggiare le nuove tecniche processuali.

È inoltre uno strumento utile per la formazione universitaria e post-laurea, in particolare per corsi di specializzazione forense o master in diritto di famiglia e minorile.

In definitiva, “Il nuovo processo di famiglia – Il rito unitario, le impugnazioni e l’esecuzione”, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, si configura come un vero manuale operativo e scientifico insieme, capace di guidare il lettore nella complessa architettura del nuovo processo familiare, coniugando dottrina, giurisprudenza e pratica professionale in un equilibrio raro e di grande valore editoriale.

FORMATO CARTACEO Il nuovo processo di famiglia La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.Michele Angelo LupoiAvvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale. Michele Angelo Lupoi | Maggioli Editore 2025 79.80 € Scopri di più

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!