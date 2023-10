Nullità tra rilevabilità d’ufficio e principio della domanda

1. Delibera assemblea dei soci: rilevabilità d’ufficio della nullità e limiti temporali



L’art. 2379 c.c. stabilisce che la delibera delle società per azioni è nulla quando l’oggetto è impossibile o illecito, oppure quando vi sia mancanza assoluta della convocazione dell’assemblea o del verbale.

In questo caso, la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Occorre precisare, tuttavia, che la deliberazione proclamata e verbalizzata in un’assemblea convocata, anche se irregolarmente, non è nulla, ma solo annullabile, se per l’invalidità di singoli voti o per il loro indebito computo non risulti raggiunta la necessaria maggioranza.

Possono darsi quindi casi, in cui il socio abbia interesse a far valere l’annullabilità della delibera piuttosto che la nullità della stessa.

L’articolo aggiunge che possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni, che modifichino l’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili.

Nei casi e nei termini previsti dalla norma, l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

La dottrina ha notato che, con riguardo alle ipotesi di mancata convocazione dell’assemblea e assenza del verbale, il legislatore ha inteso tutelare i soci di minoranza contro possibili abusi a loro danno ed eliminare ogni riferimento allo scomodo concetto di inesistenza, che può condurre a risultati incompatibili con l’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti societari.

Nell’art. 2379 c.c., con riferimento alla disciplina della nullità, il legislatore non si è limitato a rinviare ai principi del diritto comune, ma ha delineato i contorni distintivi di una particolare forma di nullità.

Nei casi sopra richiamati, la legittimazione ad impugnare spetta a chiunque vi abbia interesse, ovvero può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il termine di decadenza di tre anni coinvolge anche la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice.

Nel caso specifico, tuttavia, di deliberazioni, che modificano l’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili, nessun termine è stabilito per l’impugnazione, rimanendo pur sempre legittimato chiunque vi abbia interesse.

Nello spirito della norma, si ritiene che, pur in presenza di una pronuncia di nullità della delibera, restino salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Nel caso affrontato dall’ordinanza n. 10233 del 18 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la nullità di una delibera assembleare, decorso il termine triennale di decadenza ex art. 2379 c.c., nonostante in primo grado sia stata proposta domanda di annullamento della stessa.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte, in breve, è il seguente.

Il socio di una s.p.a. conviene in giudizio la medesima società, ai fini dell’annullamento di una delibera assembleare.

Soccombente in prime cure, propone appello, deducendo la nullità della delibera, poiché, a suo dire, l’assemblea dei soci si sarebbe illecitamente attribuita la competenza a deliberare su materie riservate per legge al consiglio di amministrazione.

Il giudice di secondo grado, poiché la domanda di nullità è proposta per la prima volta in appello, la ritiene nuova ex art. 345 c.p.c., pertanto inammissibile.

Aggiunge che la delibera non può essere messa in discussione per decorso del termine triennale, di cui all’art. 2379, comma 1, c.c.

La controversia approda in Cassazione: secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe potuto rilevare d’ufficio la nullità della delibera emergente dagli atti ritualmente acquisita al processo, nonostante la parte avesse proposto domanda di annullamento.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza testé richiamata, si è allora espressa sulla rilevabilità d’ufficio della nullità di una delibera assembleare e sul decorso del termine triennale, stabilendo il seguente principio di diritto: “il giudice, se investito dell’azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e di dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato; se, invece, la domanda ha per oggetto l’esecuzione o l’annullamento della delibera, la rilevabilità d’ufficio della nullità di quest’ultima da parte del giudice nel corso del processo e fino alla precisazione delle conclusioni dev’essere coordinata con il principio della domanda ”.

In base all’art. 2379, comma secondo, c.c., la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tale assunto si pone in linea di continuità con la pronuncia delle S.U. n. 26242/2014, secondo cui spetta al giudice accertare tutte le possibili ragioni di nullità, anche se diverse da quelle indicate dall’attore e anche dedotte per la prima volta in grado d’appello, purché, in tal caso, sia stata sollevata domanda di nullità in primo grado (Cass. civ., 20170/2022).

Tale principio è applicabile anche in ambito societario, ancorché le delibere non possano essere assimilate ai contratti e nonostante la formale espunzione dal novellato articolo 2379 c.c. del richiamo espresso agli articoli 1421 e 1423 c.c. (Cass. civ., 8795/2016).

Analogo principio è dettato anche in materia di proprietà e diritti reali, identificati sulla base del contenuto e non del titolo, che ne costituisce la fonte (contratto, successione ereditaria, etc.). Pertanto, non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell’attore (o il rilievo d’ufficio del giudice) di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio (Cass. civ. 23565/2019).

La Suprema Corte, in maniera coerente con i propri precedenti giurisprudenziali, ha sancito, dapprima, il principio in base al quale il giudice, se investito dell’azione di nullità di una delibera assembleare, ha sempre il potere (e il dovere), in ragione della natura autodeterminata del diritto cui tale domanda accede, di rilevare e dichiarare in via ufficiosa, e anche in appello, la nullità della stessa per un vizio diverso da quello denunciato.

Nel caso in esame, tuttavia, la domanda di annullamento avanzata dal socio presuppone che l’atto non sia nullo e, in ogni caso, la rilevabilità d’ufficio della nullità nel corso del processo deve essere coordinata con il principio della domanda ex artt. 99 e112 c.p.c.

Pertanto, ai fini del rigetto della domanda, il giudice può sempre rilevare la nullità del contratto, anche in grado d’appello.

Ma, ai fini dell’accoglimento della domanda, il giudice non può dichiarare in dispositivo la nullità del contratto in mancanza di una domanda ritualmente proposta (anche nel corso del giudizio, a seguito della sua rilevazione) dalla parte interessata (S.U. 26242/2014), rimanendo in ogni caso esclusa la proponibilità di tale domanda per la prima volta in appello (Cass. civ., 28377/2022).

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha affermato che la domanda di nullità della delibera assembleare proposta per la prima volta in grado d’appello è inammissibile, in quanto domanda nuova.

Con riguardo al termine triennale di decadenza sancito dall’art. 2379 c.c., la Cassazione ha chiarito che esso è previsto non solo in relazione all’impugnazione da parte degli aventi diritto, ma anche con riguardo al rilievo ufficioso dell’invalidità da parte del giudice.

In ogni caso, tale potere di rilevazione non può essere esercitato dal giudice oltre il termine di decadenza pari a tre anni, come sopra specificato, la cui decorrenza è rilevabile d’ufficio e può essere impedita solo dalla formale rilevazione del vizio di nullità ad opera del giudice o della parte.



Potrebbe interessarti:

La nullità del provvedimento amministrativo