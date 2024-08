Notizia con dati inesatti: Google deve deindicizzare

1. I fatti: i dati scorretti nella notizia Google



Un professore universitario inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in cui chiedeva all’autorità di ordinare a Google di rimuovere un URL quale risultato di ricerca reperibile in associazione al proprio nome. In particolare, il reclamante sosteneva che il predetto URL rimandava ad un sito web contenente un articolo giornalistico avente ad oggetto presunte irregolarità nella gestione di un bando di concorso indetto nell’anno accademico 2017/2018 per l’attività di supporto ad un master universitario (coordinato e gestito dal reclamante), che sarebbero state desunte da un colloquio privato tra il reclamante e un candidato escluso.

Tuttavia, secondo il reclamante, detto contenuto era ormai da ritenersi obsoleto, privo di interesse pubblico e non corretto. Infatti, il bando di concorso era risalente nel tempo (in quanto relativo all’anno accademico 2017/2018) e in sede giudiziaria e disciplinare non erano emerse le irregolarità descritte nell’articolo: la Procura della Repubblica di Milano aveva archiviato il fascicolo e non iscritto la notizia di reato; il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso del candidato escluso contenente la domanda di annullamento della graduatoria del concorso; il Tribunale civile di Milano aveva dichiarato inammissibile la domanda presentata dal candidato escluso; infine l’Università di Milano non aveva avviato alcun procedimento disciplinare.

In considerazione di quanto sopra, secondo il reclamante, sussistevano le ragioni (decorso del tempo, mancanza di interesse pubblico e erroneità dei fatti riportati nell’articolo), per accogliere l’esercizio del diritto all’oblio da parte del reclamante. Tuttavia, Google, richiesta in tal senso, aveva rifiutato di deindicizzare il sito web in questione senza però dare un’adeguata motivazione in merito.

Infine, rappresentava il reclamante, che il diritto all’oblio a favore del reclamante era riconosciuto anche ai sensi del nuovo articolo del codice di procedura civile introdotto con la riforma Cartabia (l’art. 64-ter delle disposizioni attuative al codice di procedura penale), ma anche la richiesta formulata in tal senso al Pubblico Ministero titolare del procedimento era stata negata.

Il Garante invitava Google a fornire le proprie osservazioni in merito a quanto esposto dal reclamante e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alla richiesta di deindicizzazione. Tuttavia, Google comunicava di non voler aderire alla predetta richiesta, in quanto a suo avviso sussisteva ancora un interesse pubblico alle notizie riferite nell’articolo pubblicato nell’URL in questione.

Secondo la piattaforma americana, infatti, la notizia era ancora attuale ed esatta, in quanto forniva un quadro completo e aggiornato sulla vicenda, compresi i dettagli di tutte le decisioni favorevoli al reclamante (dell’Università, dei Tribunale e della procura della repubblica coinvolti nella vicenda) ed aveva natura giornalistica (a conferma dell’interesse pubblico alla notizia). Inoltre, la relativa pagina web era di recente pubblicazione (2023) e il reclamante rivestiva un ruolo pubblico e professionale, in quanto era attualmente ancora professore universitario.

Infine, Google sosteneva che non vi era alcuna violazione della novella norma introdotta dalla riforma Cartabia, in quanto la medesima non si applica al caso di specie che riguarda fatti non costituenti reato e per i quali non è mai stato aperto alcun procedimento.

